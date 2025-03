Ya puedes conseguir la referencia para hacer la declaración de la renta 2024 con la casilla 505

A partir del 2 de abril arranca la campaña de la renta 2024. Un día crucial en el que miles de españoles comenzarán a tramitar sus devoluciones en concepto del IRPF adelantado a lo largo de todo el año (aunque otros tendrán que pagar). Antes de este día hay que hacer diferentes trámites importantes con la renta como por ejemplo consultar los datos fiscales o solicitar la referencia.

En este artículo te contamos como vas a poder obtener la referencia que actuará como un sistema de identificación similar al certificado electrónico, certificado digital o sistema Cl@ve pero sin necesidad de tenerlo. Solo hará falta contar con la renta del año pasado, es decir, el modelo 100 de la Renta 2023.

Cómo saber la referencia de la Renta con la casilla 505

En definitiva, este número de referencia es el que va a identificar a cada contribuyente para esta campaña de la renta, dejando sin vigencia el obtenido el año anterior. Esto quiere decir que todo el mundo tiene que obtener una nueva referencia en el caso de que no cuente con sistemas de identificación digitales.

El método para obtenerlo es muy sencillo. Simplemente, se tiene que acceder a la web de la Agencia Tributaria aquí. Se van a pedir diferentes datos como es el número de DNI, NIE o pasaporte seguido de la fecha de validez del documento.

En la siguiente ventana se pedirá introducir el número que aparece en la casilla 505 de la declaración de la renta del año anterior. Es importante que coincida exactamente.

Si no presentaste la declaración el año pasado, ya sea porque has cumplido este año la mayoría de edad o porque no estabas obligado a ello, vas a poder seguir usando este sistema. La única diferencia es que se pedirá el IBAN de una cuenta bancaria cuyo titular sea el contribuyente que va a presentar la renta.

Una vez introducido este valor, ya solo queda pulsar en "Obtener referencia" para que en la pantalla aparezca el número que deberás apuntar y almacenar durante toda la campaña. Este será el identificador único que se solicitará junto al número de DNI y su fecha de validez.

Imágenes | Louis

En Genbeta | Estos fallos en la declaración de la Renta pueden costarte miles de euros: así puedes evitarlos