No soy nadie en la universidad si no uso estas webs en el día a día: ideales anotarlas para la vuelta a las clases

El inicio del nuevo curso está a punto de comenzar. Miles de estudiantes regresarán a las aulas para iniciar una nueva etapa. Los alumnos de segundo de bachillerato este curso se enfrentan a una nueva prueba de acceso a la universidad de la que no se tiene precedentes y miles de personas se estrenan como universitarios este año.

Para todos estos es importante volver a retomar las técnicas de estudio para poder sacar el máximo rendimiento a lo largo del curso. Pero además de tener estas técnicas frescas, es importante contar también con una serie de herramientas en forma de páginas webs o programas que te pueden ir de fábula para este inicio de curso.

Como universitario, ya por dos veces, son muchas las webs sobre las que he investigado para tener mejores herramientas de estudio o incluso para hacer esos odiados trabajos que se pueden llegar a hacer en la universidad. En este artículo hacemos un recopilatorio con las principales herramientas que te recomiendo y que uso en mi día a día de estudiante.

Canva

Sin duda, Canva es imprescindible para cualquier estudiante. Cuenta con una gran herramienta de diseño que permiten crear presentaciones realmente atractivas, con diseños innovadores y que son muy fáciles de aplicar. Los pósteres, docs, vídeos o incluso pizarras digitales son herramientas extra a las que se puede acceder de manera gratuita con un simple registro. Todo esto con una forma de colaboración con otras personas para trabajar de manera conjunta con otros compañeros de clase.

I Love PDF

Ser estudiante a día de hoy significa también el trabajar a diario con muchos documentos en formato PDF. Con I Love PDF vas a tener una increíble navaja suiza para trabajar con todos los documentos en PDF. Pasar de .docx a PDF, recortar páginas, fusionar varios documentos, rellenarlos, desbloquearlo y otras muchas opciones son las que vas a encontrar en esta web. Un imprescindible en mi día a día a la hora de entregar trabajos y también realizar apuntes.

Draw.io

Si eres una persona que se aclara mejor con los mapas mentales, hay una web que te permite diseñarlos a partir de decenas de plantillas. Esta es Draw.io, y te permite guardar los resultados fácilmente en tu nube. Cuenta con un gran número de opciones como diagramas de flujo o mapas mentales con la compatibilidad para introducir imágenes o vídeos. Todo para aclarar los conceptos más complejos con un esquema muy visual.

Wuolah

La página referente entre cualquier estudiante, y que odia también cualquier profesor, es Wuolah. Un almacén de apuntes que han subido otros estudiantes, así como trabajos o exámenes. Todos organizado por las asignaturas y con un historial de varios años hacia atrás. Si bien, hay que tener en cuenta que estos documentos han sido subidos por otros usuarios y pueden contar también con errores importantes. Es por ello que es mejor usarlos como una guía y no tratarlos como una verdad absoluta.

Cite This For Me

Si estás en la universidad o en los últimos años de bachillerato, te vas a tener que enfrentar a trabajos bibliográficos. Esto quiere decir que vas a tener que buscar fuentes de información de fiar para completar todo el trabajo. Pero también es obligatorio saber referenciar muy bien, y Cities This For Me te puede ayudar introduciendo los artículos y vinculándolo con el procesador de textos. Además también agrega la función de detectar el plagio del paper.

Docsity

Al igual que Wuolah, esta es una herramienta ideal para cualquier estudiante que quiere rebuscar en el conocimiento de otros compañeros de años anteriores. Docsity es una comunidad para el intercambio de documentos académicos entre estudiantes con 10 millones de usuarios registrados. Simplemente, vas a tener que entrar dentro de la comunidad de tu carrera o tu clase y comenzar a ver todo lo que se ha compartido.

Genially

Hacer presentaciones en Google Slides o PowerPoint es cosa del pasado. Ya hay otras herramientas muy útiles como por ejemplo Canva, pero también tememos Genially que es una web gratuita y que cuenta con miles de plantillas para crear tus presentaciones e infografías o inspirarte para comenzar desde cero. Permite agregar contenidos animados e interactivos para darle un toque diferencial a tu trabajo.

Creately

Nuevamente, tenemos una herramienta que se centra en la posibilidad de hacer diagramas y mapas conceptuales de una forma sencilla. En Creately encontramos más de 70 tipos diferentes de diafragmas que nos permitirá organizar toda la información con imágenes o vídeos que se incrustan en el propio lienzo en blanco.

Microsoft To Do

Si eres un fanático del orden, sin duda debes tener una web que se encargue de organizar todas las tareas que tengas para el día a día. Tareas, trabajos, entregas o simples recordatorios vas a poder introducirlos en Microsoft To Do, que cuenta también con versión para descargar en ordenador y móvil. También se va a integrar con Outlook en el caso de que este sea el servicio que uses de mail.

Kahoot!

En muchas ocasiones para poder estudiar de una manera eficiente es relevante tener que crear tus propios test con preguntas de la asignatura. Se pueden usar preguntas de años anteriores o simplemente inventarlas. Kahoot! es la mejor herramienta para ello al poder generar preguntas con multirespuesta y también flashcards. Y todo esto sin tener que pagar absolutamente nada. Este fue uno de los métodos que usé para poder aprobar la asignatura de Anatomía en mi universidad, así que la tengo muy presente.

Plag.es

A la hora de hacer trabajos, es importante a día de hoy no caer en el plagio. Puede ser muy fácil copiar y pegar desde cualquier página web al procesador de textos. O incluso usar la inteligencia artificial para que se cree a partir de un prompt un trabajo que quieras hacer pasar como original. Con Plag.es vas a poder subir todos los documentos que quieras entregar para conocer el porcentaje de plagio que puede presentar.

