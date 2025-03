Un fenómeno emerge en China: tras años trabajando, hay jubilados que se van a estudiar al extranjero por el simple hecho de aprender

Hay un fenómeno nuevo que se está registrando en China y que resulta muy curioso. En un país donde tradicionalmente se ha inculcado la cultura de trabajar muchísimas horas para aumentar la producción empresarial, ahora encontramos a personas mayores que han decidido matricularse en universidades de diversos países del mundo "en busca de conocimientos y satisfacción" personal.

Por ejemplo, China Daily recoge la historia de Wang Xiaoxi, de 57 años, jubilado, que ha decidido ir a una universidad en Atenas, Grecia para especializarse en arqueología, historia y literatura de la antigua Grecia, un programa de licenciatura impartido íntegramente en inglés, y realiza cursos adicionales de griego moderno, griego y latín.

Wang forma parte del, según el mencionado medio, creciente número de chinos de mediana edad y mayores que deciden cursar estudios en el extranjero para enriquecer sus vidas. La mujer, echaba de menos seguir aprendiendo lo que estudió en su universidad sin llegar a profundizar y luego pasó su vida trabajando y formando su familia y ahora está retirada y sus hijos ya tienen una edad en la que pueden ser independientes.

Aprovechar la jubilación para cumplir sueños

Según el mencionado medio, cuando vio esa carrera en otra universidad pensó que sería una oportunidad de cumplir su sueño de juventud, hacer la tesis a fondo que quería. "Me sorprendí a mí misma cuando se me ocurrió la idea de solicitar estudiar en el extranjero. Sería todo un reto para mí, ya que no se me da bien el inglés, y mucho menos el griego y el latín", explica.

"Quería estudiar en el extranjero al principio de la segunda mitad de mi vida", explica y su familia la apoyó. Además, la hija de Wang, que puede trabajar a distancia, acompañó a su madre a Grecia para cuidar de ella durante un año.

Otra historia es Du Liping que, después de trabajar más de tres décadas en un banco de su ciudad natal, Zhengzhou (provincia de Henan), con 53 años, estaba a punto de jubilarse y acabó yendo a Francia con su hija.

«Me preocupaba que mi madre se sintiera sin rumbo e incómoda tras alejarse de su ajetreado trabajo, así que la animé a venir a Francia en busca de algo nuevo que aprender», cuenta Huo Huo, de 26 años, que lleva nueve estudiando en Francia.

Estudiar siendo mayores

Tanto Wang como Du afirmaron que estudiar a una edad avanzada supone un reto aún mayor, no sólo en términos de lenguaje y función de la memoria, sino también a la hora de utilizar herramientas educativas y hablar con compañeros más jóvenes.

Antes de empezar el semestre, Wang intentó familiarizarse con varios dispositivos electrónicos, como una grabadora de voz, un iPad y un lector Kindle, para que le ayudaran a estudiar aunque explica que "no sabía qué botones pulsar para encenderlos ni cómo bajar el volumen".

Mientras otros compañeros tecleaban rápidamente en sus portátiles, ella era la única que tomaba notas con un bolígrafo. Du cuenta que tenía que esforzarse más en los estudios que cuando era joven, y la barrera del idioma a veces dificulta la comunicación con los compañeros.

