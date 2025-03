He transformado a Gemini en el detector de estafas SMS por IA definitivo. Así me sirve la IA para combatir el phishing

Google está extendiendo las patas de su inteligencia artificial Gemini a todos sus productos. Y desde hace un tiempo también está llegando de manera progresiva a la app de Mensajes en teléfonos Android, pudiendo conversar con el asistente sin salir del cliente de mensajería RCS y SMS.

Si bien como asistente para interactuar ya es una fantástica herramienta, he querido aprovechar sus facultades para que nos instruya acerca de las estafas que podemos recibir por SMS o correos electrónicos, algo que últimamente se ha convertido en un problema que afecta cada vez a más usuarios. Y es que ahora desde la app de Mensajes podemos preguntarle a Gemini sobre cualquier cosa, incluso si los SMS que recibimos son o no estafas.

Gemini está en Mensajes de Android, y por tanto tienes un detector de estafas a mano

Debido a las cada vez más sofisticadas técnicas de phishing, donde ciberdelincuentes utilizan medios elaborados para suplantar nuestra identidad, e incluso robar nuestras credenciales e información sensible, es esencial que tomemos una posición activa en lo que a proteger nuestra privacidad y seguridad en Internet se refiere.

Y sí, hay quienes puedan pensar que usar Gemini no es la mejor manera de proteger nuestra privacidad si al final estamos interactuando con un producto que, entre sus muchas bondades, también es un medio para que la compañía obtenga parte de los datos de nuestra actividad. Pero lo cierto es que la herramienta me ha demostrado una forma sencilla de detectar estafas de manera casi instantánea.

Gemini está aterrizando en la app de Mensajes de muchos teléfonos Android. Lleva desde el año pasado haciéndolo y hace poco llegó a mi OnePlus Nord 2 con Android 13. Si a ti no te ha llegado aún, quizás debas esperar hasta que el despliegue escalonado se acabe completando.

Una vez tengamos Gemini en Mensajes, podemos abrir un chat para conversar con Gemini como si estuviéramos utilizando el servicio RCS de Mensajes. No te preocupes, hablar con Gemini desde Mensajes es gratis, y además puede convertirse en una potente herramienta siempre que te preguntes si el SMS que te ha llegado es o no una estafa.

Generalmente, siempre recomendamos no pulsar sobre ningún enlace que nos hayan mandado desde vías como SMS o correos electrónicos, sobre todo cuando no estamos seguros del remitente. Sin embargo, si tienes dudas, puedes preguntarle directamente a Gemini.

Para ello, lo que he hecho ha sido abrir un chat con Gemini desde la app de Mensajes e indicarle el siguiente prompt: “quiero que actúes como un detector de estafas y me indique si el mensaje SMS que te comparto es o no una estafa”.

En mis pruebas, le he estado enviando varios mensajes que me han llegado durante los últimos días a mi buzón. También le he enviado algunos ejemplos de estafas para ver qué tal se desenvolvía en sus advertencias y explicaciones.

Para ello podemos tanto copiar el texto del mensaje que hemos recibido, como simplemente enviarle una captura de pantalla del mensaje. Yo, honestamente, prefiero enviarle la captura directamente, así no hay lugar a pulsar el enlace del mensaje por error y llevarme un desagradable disgusto.

Una vez enviada la captura de pantalla del mensaje, recibí la respuesta de Gemini. En uno de los mensajes fidedignos, el asistente analizaba que se trataba de un remitente conocido, que ofrecía información acerca de una promoción, que el mensaje no solicitaba al usuario ningún tipo de información, y que el enlace remitía directamente a la web oficial, un detalle importante, pues siempre se pueden ocultar entre métodos de acortamiento. Además del análisis del asistente, también nos ofrece una serie de recomendaciones, como no hacer clic en enlaces directamente o verificar la naturaleza del remitente.

En otros ejemplos, envié capturas de pantalla de mensajes que han sido categorizados como estafas conocidas, como el ejemplo que expongo en este artículo. Aquí envié una captura de pantalla de un supuesto mensaje de correos indicando que el paquete no se ha podido entregar (el típico mensaje de estafa). Para ello nos remite a que leamos las instrucciones a través de un enlace ya de por sí sospechoso.

Aquí, Gemini, muy avispado, nos advierte de que el mensaje tiene varias señales que indican que puede ser una estafa. En su respuesta nos explica que se trata de un remitente genérico llamado ‘Correos’, y que no usa un número oficial de la institución. También señala que el mensaje presenta un carácter de ‘urgencia y amenaza’, ya que nos insta a pagar una tasa de 1 euro a aduanas. Junto a todo ello, también está el tema del enlace, que usa acortamiento y que Gemini nos explica que no parece que se trate de un enlace oficial de Correos.

Además de todo ello, Gemini explica que el mensaje tiene errores gramaticales, que normalmente no encontramos en mensajes provenientes de instituciones oficiales o compañías fidedignas. Como este y otros ejemplos he probado con resultados muy eficaces, ya que en todos ellos ha detectado los mensajes que eran o no estafas.

Siempre defiendo que lo mejor que podemos hacer es ignorar completamente los SMS que recibimos. Hablamos con nuestros familiares y amigos a través de WhatsApp y herramientas similares, y las instituciones normalmente ya no contactan con nosotros vía SMS para pedirnos nada. Sin embargo, si alguna vez te preguntas sobre si un mensaje puede ser falso o no, tener a mano Gemini en Mensajes es una buena oportunidad para salir de dudas. Es un atajo para usar la IA, pero evidentemente también puedes usar Gemini desde su propia app, o cualquier otra IA como ChatGPT o Copilot para el mismo cometido.

Imagen de portada | Xataka Android

