La historia del restaurante que no existía pero logró ser uno de los mejores en Londres, gracias a TripAdvisor

The Shed en Dulwich fue uno de los restaurantes más exclusivos del sur de Londres durante unos seis meses. Su acceso estaba disponible solo con reserva previa y lo común era reservarlo con semanas de antelación. Y también era intersante porque tenía una carta muy original.

Sin embargo, en la realidad ese lugar nunca existió, sino que fue un experimento de una mujer con reseñas falsas y diseñado para engañar a TripAdvisor. Lo más interesante de todo es que lo consiguió. Todo fue idea de Oobah Butler, escritor independiente para el portal de noticias Vice UK que también se encargó de ejecutar su idea.

Algo muy importante es que Butler afirma que fue muy fácil crear y verificar su restaurante imaginario de Londres en TripAdvisor. Y también relata qué sucedió cuando llegó a la cima de los mejores restaurantes del sitio web.

Cómo logró su propósito

Qué se necesita para que un restaurante sea validado en TripAdvisor. Butlet ha explicado que lo que necesitas, literalmente, para que un restaurante sea verificado en TripAdvisor, es un teléfono, una dirección y una página web. "Compré un teléfono barato en el supermercado. Creé una página web. Compré www.theshedatdulwich.com. Simplemente puse el nombre de mi calle y describí que The Shed at Dulwich sería un restaurante solo con cita previa, para que nadie apareciera de la nada". Después de tres semanas ya estaba en TripAdvisor.

Cómo se le ocurrió la broma. Explica la escritora que le "encantó la idea de que la gente deseara un espacio inexistente. Y, bueno, debo decir que mi primer trabajo como escritor... fue en una página web freelance, escribiendo reseñas falsas en TripAdvisor para restaurantes que querían subir en el ranking".

Tira de reseñas falsas. Y, efectivamente, como también hacen los restaurantes reales, consiguió llenar su lugar de reseñas falsas, gente que quiso apoyar su proyecto con comentarios y fotos entusiastas donde decían que "por fin" estaban comiendo en el mejor restaurante de todo Londres.

The Shed triunfa en Londres. Luego cuenta el inventor de todo esto que The Shed empezó a crecer y pasaron a pasar cosas sorprendentes: "Había gente solicitando trabajo en mi restaurante inexistente. Había agencias de relaciones públicas intentando representarlo. De hecho, había proveedores que nos rogaban que vendiéramos su comida".

Y... lo abrió. Harto de responder llamadas y "decepcionar a la gente", Butler decidió abrir el local un día, y servir comidas muy baratas ya precocinadas de esas que se calientan en el microondas pero presentándolas como si fuera de lujo (todo le costó 35 euros, según él mismo). Todo en el jardín de su casa, que es donde está registrado el restaurante y sí contó con un amigo de él cocinero profesional.

Cómo fue el día de apertura. Según el creador de este plan "había gente en el restaurante que actuaba como si lo estuvieran pasando genial. Quería recrear esa misma atmósfera psicológica de TripAdvisor. Les tapó los ojos en la entrada e incluso una dijo: escucho el sonido de la cocina (algo imposible que sucediera). Luego el servicio afirmaba que les daría la comida según el estado de ánimo que desprendieran, porque ese era su marketing online.

Experiencia positiva aunque algún error. Como el creador de todo esto contó luego en VICE, mucha gente dijo que quería repetir, otros se fueron más desencantados y él tuvo una equivocación: ofreció gallina a alguien que le respondió que en TripAdvisor la información apuntaba a un restaurante vegetariano, algo que a él se le escapó.

Imagen | Foto de Dan Gold en Unsplash

En Genbeta | Ni siquiera por Zoom: Booking despide con un vídeo pregrabado a 2.700 empleados, casi toda su división de atención al cliente



