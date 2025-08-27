Unas turistas francesas se fueron sin pagar de un bar y la dueña las encontró gracias a Facebook. Fue a su hotel a darles el ticket

Dos turistas francesas cenaron en un conocido chiringuito de playa de la costa italiana, I Due Re, en la localidad de Civitanova Marche, que también es discoteca y pizzería restaurante y decidieron hacer lo que en España llamamos comúnmente como un "sinpa" (irse sin pagar). Pero en este mundo global donde las redes sociales dejan poco lugar a la privacidad, Facebook las delató. Ha sido la propietaria la que compartió su historia.

Michela Malatini, dueña de la pizzería, explicó a los medios locales que la pareja llegó sin reserva y había pedido dos pizzas y cuatro spritz. "Cuando llegó el momento de pagar, se levantaron y salieron lentamente", dijo. La mujer se dio cuenta al ver en la mesa la cuenta de 44 euros que no había sido abonada. Y decidió revisar las cámaras de vigilancia del local.

Las vio, en las cámaras, cómo salían tranquilamente del local tras comer y tomar sus bebidas. Tomó una captura de pantalla de las dos mujeres y compartió la imagen en Facebook, preguntando a sus seguidores si podían dar alguna información de ellas. Y vaya si lo logró: gracias a comentarios en la publicación, pronto pudo conocer dónde se estaban alojando, en un apartamento vacacional en el pueblo.

Un problema común para los lugares turísticos

La mujer explica que esa no fue la primera vez que la pizzería de Malatini se topaba con "personas que se marchan sin pagar", pero en esta ocasión no estaba dispuesta a dejar que se salieran con la suya.

A la mañana siguiente y con la información obtenida gracias a personas que vieron la imagen en Facebook, fue al apartamento temprano y llamó a la puerta. Cuenta que despertó a las turistas y les dio la cuenta: "Las dos mujeres fueron muy amables y entregaron el dinero inmediatamente sin protestar", declaró Malatini a Cronache Maceratesi. Como se puede ver en el Facebook del local, la propietaria compartió la imagen y poco después logró la información que necesitaba.

"No se trata del dinero; no nos gusta que nos engañen. Desafortunadamente, este tipo de incidentes ocurren cada vez con más frecuencia. Podemos rastrearlos gracias a las cámaras de vigilancia, así que no es fácil salirse con la suya. Y, tras muchos años de experiencia, se puede intuir quién pretende irse sin pagar", es lo que ha explicado la propietaria del chiringuito.

También destacó el gran esfuerzo de su personal y que ver a los clientes intentar irse sin pagar "es un duro golpe para nuestro trabajo". En Italia, no es la primera vez que sucede un incidente similar protagonizado por turistas que se hace viral, como recuerda The Guardian.

En julio, una pareja de jóvenes comensales de un restaurante en Verbania, Piamonte, se marcharon sin pagar la cuenta y tuvieron que regresar de forma vergonzosa porque uno de ellos había dejado su móvil sobre la mesa. Para entonces, el dueño del restaurante ya había llamado a la policía, que estaba allí para recibirlos.

