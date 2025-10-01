Los padres de Jeff Bezos aceptaron darle todos sus ahorros para que creara Amazon. Pero antes preguntaron: "¿Qué es Internet?"

Jeff Bezos tuvo un importante apoyo para arrancar lo que ahora mismo es un gran imperio, su proyecto Amazon. Nació el 12 de enero de 1964 en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos. Cuando su madre tenía unos 17 años y estaba en la escuela secundaria, dio a luz a Jeff. Al año siguiente, sus padres se divorciaron y también se rompió el vínculo con su padre biológico. Su madre, Jackie Gise, se casó de nuevo tres años después con un cubano, Miguel Ángel "Mike" Bezos Pérez , quien lo adoptó y le dio su nombre.

El propio Miguel llevó una vida de progreso, según han publicado medios de comunicación. Cuando consiguió un trabajo como ingeniero en Exxon Corporation, se llevó a su familia a Texas. El siguiente traslado laboral llevó a Jeff a Florida. Según lo que se sabe de sus vínculos familiares, es que su familia lo apoyaba enormemente en sus ideas creativas desde pequeño, lo que le inculcó la confianza en sí mismo.

Bezos asistió a la Universidad de Princeton para estudiar física, ya que idolatraba a Stephen Hawking como su modelo a seguir. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la física no era su vocación y terminó estudiando una doble especialización en Electrónica e Informática, según Make It.

De Wall Street.... a emprender

En el año 1995 Jeff trabajaba en la firma de inversiones de Wall Street, D. E. Shaw & Company. De ahí había ascendido de especialista en informática a vicepresidente sénior. Y en ese año se le ocurrió cambiar de carrera y acabó creando un plan de negocio que le rondaba la mente pero necesitaba dinero, así que recurrió a su familia y les pidió todos sus ahorros para poder invertirlos en lo que luego fue el Amazon inicial.

Miguel y Jacklyn Bezos,tal y como recogió el escritor Brad Stone en el libro "La tienda de los sueños. Jeff Bezos y la era de Amazon", Bezos advirtió a sus padres, al pedirles sus ahorros que existían "un 70 % de posibilidades de que lo perdáis todo. Solo quiero asegurarme de poder volver a casa para Acción de Gracias si esto no funciona". A todo esto, es muy curioso que la primera pregunta de su padre fue: "¿Qué es Internet?". A pesar de no tener ni idea del mundo en el que su hijo quería entrar a emprender, aceptaron apoyarlo. Pronto toda la familia se hizo millonaria.

Según documentos de la Comisión de Valores y Bolsa de EEUU (SEC), la inversión inicial de los Bezos fue mediante la compra de 582.528 acciones de Amazon. Unos meses más tarde se amplió la inversión comprando 847.716 acciones más. Todas en aquel momento a un precio de compra de 17 centavos por acción. Cerca de 250.000 dólares, tal y como explica Xataka.

Cabe mencionar aquí que la madre de Jeff ha fallecido recientemente, en agosto, antes de cumplir los 80 años de edad. De hecho, cuentan con Bezos Expeditions una firma de inversión estadounidense con sede en Mercer Island, Washington. Actúa como oficina familiar para Jeff Bezos, fundador de Amazon.com, gestionando sus inversiones personales. La firma invierte en empresas en sus etapas iniciales y avanzadas de diversos sectores y hace unos días nombraron a una nueva directora, una mujer chilena llamada Valeria Alberola.

