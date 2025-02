Un usuario se preguntaba por qué su disco duro de 20 TB no le funcionaba. Cuando su hijo lo abrió, encontró solo seis hierros

Un hombre se compró un disco duro de 20 TB pero no le funcionaba y cuando su hijo quiso revisar cuál era el problema, vio que dentro del dispositivo solo había hierro. 6 placas de hierro que estaba sujeto a las carcasas del plástico externo.

El hombre había comprado el disco supuestamente nuevo y de 20 TB. Su hijo ha compartido su historia en Reddit.com explicando que: mi padre me dejó su nuevo disco duro de 20 TB para ver si podía averiguar qué le pasaba... acompañado de una sorprendente fotografía del dispositivo:

Según recoge mein.mmo, es común que los estafadores utilicen este «truco» con discos duros muy grandes, unidades SSD y memorias USB. Por regla general, los modelos que se anuncian con gran espacio de almacenamiento, como las memorias USB con 16 TB de almacenamiento u otras cifras absurdas, se ven especialmente afectados por estas estafas.

Estafas comunes

Explican los expertos que hay que tener cuidado con estos modelos falsos, que se pueden comprar en Amazon, "Aquí se venden unidades SSD de 8 TB por 50 euros, pero detrás suele haber un producto falso".

Y lo más eficaz es echar un vistazo a las reseñas para saber si el SSD no funciona o es falso. Y se recomienda simplemente usar el sentido común y no comprar modelos en los que el espacio de almacenamiento y el precio no distan mucho. Por ejemplo, un SSD de 8 TB por 40 euros es algo demasiado barato para ser real.

A menudo compartimos historias similares como una persona que compró un disco duro en AliExpress de 2 TB por 10 euros y al recibir el paquete se dio cuenta que había sido estafado; o la persona que compró una CPU de casi 400 euros en Amazon y que al retirar una pegatina descubre que en realidad es un procesador mucho peor; igual que quien compró un disco duro de 2TB en un mercadillo por poco más de dos euros y fue otra estafa más.

Imagen | Reddit y 铮 夏 en Unsplash

