Amazon quiere comprar TikTok en Estados Unidos y ya ha lanzado una oferta, según NYT

Amazon quiere comprar TikTok en Estados Unidos y, para ello, ha presentado una oferta de última hora para hacerse con la popular aplicación de vídeo, según tres personas familiarizadas con las conversaciones.

TikTok tiene de plazo hasta el sábado para cambiar su estructura de propiedad si no quiere que el Gobierno prohíba la app en el país americano y Amazon quiere comprar la parte que el Gobierno quiere dividir de la matriz china.

De todos modos, según información que se ha filtrado The New York Times, varias partes que han participado en las conversaciones no parecen estar tomando en serio la oferta de Amazon. De acuerdo con lo que se ha filtrado oferta llegó a través de una carta dirigida al vicepresidente JD Vance y a Howard Lutnick, secretario de Comercio.

TikTok tiene unos días para decidir qué hacer

La preocupación por la propiedad china de la aplicación en temas de seguridad viene de largo y ha sido un tema ampliamente polémico y debatido por parte de los dos grandes partidos políticos que siempre han liderado el país.

El año pasado, desde el país americano, aprobaron una ley para forzar la venta de TikTok que debía entrar en vigor en enero (momento en el que se publicó que Elon Musk podría ser el comprador) aunque el presidente Donald Trump retrasó la aplicación de esa ley hasta este sábado 5 de abril.

Cabe recordar que cuando se cumplió en enero el plazo para aplicar la ley que vetaba el uso de la aplicación en Estados Unidos para mantener la seguridad nacional, y tras la confirmación por parte de la justicia, los estadounidenses se levantaron con un mensaje: TikTok no estaba disponible.

A través de cuenta de Truth Social, el que, al día siguiente de ese evento pasó a ser nuevamente presidente de los Estados unidos anunció que firmaría una orden ejecutiva para conceder 90 días a TikTok de plazo para la venta de sus activos en el país.

Tres meses en los que se instó a la empresa matriz a buscar una solución real a este problema, como por ejemplo que el 50% de la empresa detrás de TikTok en el país esté en manos de una empresa de Estados Unidos.

Amazon y TikTok son viejos amigos

La aplicación de vídeos cortos originaria de China cuenta con 170 millones de usuarios en Estados Unidos y se ha convertido en un importante centro de compras al por menor, con personas usuarios que recomiendan productos a los espectadores.

Por su parte, las ventas online son el negocio clave de Amazon. Y, como recuerda NYT, aunque existe TikTok Shop, muchos usuarios animan a la gente a comprar productos en Amazon, que les da una parte de las transacciones. Amazon también ha proporcionado cierta infraestructura técnica a la red social.

Muchos pretendientes para el negocio

La empresa matriz de TikTok, ByteDance, está obligada a vender las operaciones de la aplicación en Estados Unidos antes del 5 de abril, o enfrentarse a una prohibición en Estados Unidos. Lo que ocurra el sábado, o antes, tendrá implicaciones significativas para los 170 millones de estadounidenses que utilizan la app.

En todo este tiempo, varios interesados han mostrado interés en comprar la aplicación y Trump ha expresado su deseo de facilitar el acuerdo y preservar el acceso a la plataforma, como recoge CNN. El presidente ha dicho que le gustaría que la app siguiera viva. Y no hay que olvidar que líderes de las grandes tech se pusieron de su lado y lo apoyaron en su investidura.

