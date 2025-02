Si aspiras a ser funcionario, esta app es para ti: tras Mi Carpeta Ciudadana llega Empleo público, ideal para no perderte plazas

A lo largo de los últimos años hemos visto cómo la Administración pública ha ido lanzando aplicaciones y herramientas online para acceder a todo tipo de trámites. Independientemente de lo mejor o peor que puedan estar desarrolladas, lo cierto es que son de gran utilidad para realizar trámites desde nuestro teléfono móvil y no tener que personarse en las instituciones pertinentes para cualquier gestión.

Una de las más destacadas es Mi Carpeta Ciudadana, una aplicación que podemos descargar en nuestro teléfono móvil para tener a mano nuestra información personal de cara a la Administración y acceder a toda una serie de trámites. Sus responsables también tienen otra aplicación dedicada a la búsqueda de ofertas de empleo público. El nombre no da pie a sorpresas: Empleo público.

La app perfecta para opositores

Desde Empleo público, los usuarios pueden acceder a un listado de todas las convocatorias que se encuentran disponibles en España. De esta forma, tendrás acceso instantáneo y desde tu móvil a toda la información disponible para saber qué necesitas para opositar en la plaza que desees. El desarrollo de la aplicación ha sido impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública.

Si hablamos de interfaz, su diseño es sencillo y limpio, y no dista mucho del aspecto visual de la web de Empleo público. De hecho, a este mismo buscador de ofertas también podemos acceder vía web. La aplicación sigue la tendencia en diseño de otras apps similares como Mi Carpeta Ciudadana, la app de la FNMT o Cita previa.

Si pulsamos en la pestaña de ‘Convocatorias’ encontraremos en primer plano todas las ofertas disponibles a las que podemos opositar, siempre que cumplamos con los requisitos solicitados. También cuentas con un filtro avanzado para poder visualizar únicamente las que más interés te aporten. De esta manera, podrás filtrar por mínimo de plazas, titulación, o la administración de la que se encarga la plaza, entre otros.

Si te encuentras en situación de querer opositar y buscas una plaza que se adecúe a tus necesidades, viene muy bien tener a mano la app de Empleo público, ya que así tendrás acceso instantáneo a todas las ofertas públicas que se ofrecen en ese momento. También tendrás a mano cualquier información relacionada a la plaza en la que quieres opositar, junto a las direcciones de inscripción.

La aplicación la podemos encontrar gratis tanto para dispositivos Android como iOS en sus respectivas tiendas de apps.

