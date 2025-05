El CEO de Duolingo ve más viable educar con IA, pero cree que los profesores y colegios seguirán porque se necesita cuidar a los niños

Hace unas semanas, el CEO de Duolingo, la reconocida app para aprender idiomas, anunciaba su gran apuesta por la inteligencia artificial para el desarrollo de su tecnología, dejando de lado a humanos en el proceso.

Ahora, las nuevas declaraciones del fundador y director de la empresa, Luis von Ahn no van a dejar a indiferente: en un podcast afirmó que no hay nada que un ordenador no puede enseñar, pero que las escuelas no desaparecerán porque la gente necesita del cuidado de los niños y niñas. Exactamente, en el podcast No Priors, von Ahn ha dicho, entre otras cosas, que:

"Es mucho más escalable enseñar con IA que con profesores y, por cierto, eso no significa que los profesores vayan a desaparecer. Todavía se necesita gente que cuide a los estudiantes. Tampoco creo que las escuelas vayan a desaparecer porque se necesita cuidado infantil".

Un PC puede atender a cada alumno de manera personalizada

En su visión sobre la educación, el directivo considera que cuando hay, en un aula, un profesor y unos 30 alumnos, el docente no puede brindar atención individualizada a cada estudiante, pero afirma que "un ordenador sí puede. Y, de hecho, la computadora puede tener un conocimiento muy preciso sobre en qué destaca (cada persona) y en qué no".

Ha añadido que "también es cierto que hay profesores muy buenos", pero que "no hay muchos" y que no todas las personas en el mundo tienen la posibilidad de tener acceso a un buenos docentes.

Considera que todo el proceso "llevará tiempo porque los cambios en la educación son muy lentos, pero creo que será así" y que los colegios privados serán, probablemente, los que primero vayan a integrar estos procesos donde la IA se encargará del grueso de la educación.

El plan de "AI First" de Duolingo

En la publicación oficial de su cambio a priorizar la IA que hicieron en su perfil de LinkedIn, les llovieron las críticas por esta decisión e incluso, se puede leer cómo mucha gente dice que, tras esta decisión, prefieren cancelar su suscripción.

La empresa afirmó en este anuncio de hace tres semanas que no van a prescindir de sus trabajadores, solo que les van a encargar otras tareas. Pero, en el pasado ya vimos que se deshizo de parte de sus contratistas mientras organizaba este cambio hacia un mayor uso de la IA.

Como recogió The Verge, el CEO explicaba que “la IA no solo mejora la productividad”, sino que su objetivo es acercarse a su misión, puesto que "para enseñar bien, necesitamos crear una cantidad enorme de contenido" y que hacerlo manualmente es lento.

El comunicado decía que: "Una de las mejores decisiones que tomamos recientemente fue reemplazar un proceso lento y manual de creación de contenido por uno impulsado por IA. Sin IA, nos llevaría décadas ampliar nuestro contenido a más estudiantes”.

