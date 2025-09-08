China tiene un fondo de pensiones casi agotado y ha hecho una gran reforma a su seguridad social. Sus ciudadanos están preocupados

China está viviendo importantes cambios en su cultura laboral. Ya hemos visto que una de las más destacadas es que muchos sectores están tratando de escapar de las interminables jornadas 996, a veces por lograr captar más talento y, en otros casos, porque han descubierto algo simple en un momento de crisis: con la gente trabajando todo el día no hay consumo local y la gente no tiene hijos porque no tienen tiempo para nada de ello.

Ahora hay otra novedad importante: el país necesita ampliar sus fondos de seguridad social. Sin embargo, muchos chinos están preocupados. Hay una medida para obligar a los empleadores a contribuir a las prestaciones de sus empleados, pero esto ha generado preocupación entre la gente porque se cree que puede acabar con el cierre de pequeñas empresas y la pérdida de empleos.

A partir del pasado 1 de septiembre, todos los empleadores en China deben contribuir a las prestaciones de sus empleados para cubrir sus pensiones, atención médica, baja por maternidad y más. Como recoge The New York Times, esto debería ser una buena noticia para muchos ciudadanos, dado lo deteriorada que ha sido la red de seguridad social de China.

Qué teme la ciudadanía china con los cambios

Como sucede en España cada vez que hay una mejora laboral como el aumento del Salario Mínimo Interprofesional o SMI, hay empresarios que siembran el miedo. En el caso del país asiático, los dueños de pequeños negocios han dicho que sus costos laborales se dispararán y han amenazado con que este cambio puede acabar en cierres o despidos.

También los economistas tienen malos augurios. Creen que la medida llevará a más personas a la economía informal lo que quita a los trabajadores sus protecciones. Es decir que, por no pagar la seguridad social, muchas empresas van a obligar a trabajadores a ejercer sus labores sin contrato.

Ya había una ley, pero se tomaba a la ligera

Cabe decir que la ley china exige desde hace tiempo que empleadores y empleados contribuyan a un fondo de seguridad social. La proporción de esta contribución varía según la región, pero generalmente asciende a alrededor del 10% del salario del trabajador y alrededor del 25% del empleador.

Sin embargo, la ley se aplicó de manera laxa y muchos empleadores no estaban pagando lo que se exige. Es interesnte que los trabajadores a tiempo parcial o por encargo sin contrato laboral formal están exentos, por eso se cree que este tipo de empleos vayan a impulsarse.

Una encuesta realizada el año pasado a más de 6.000 empresas chinas reveló que menos del 30% cumplía plenamente con los requisitos de la seguridad social.

Un fondo estatal de pensiones bajo mínimos

Los expertos afirman que China necesita urgentemente reponer su fondo estatal de pensiones, que según estudios podría agotarse para 2035, y también necesita reducir los costos de la vivienda, la educación y la atención médica.

Esto ayudaría a las familias chinas a sentir menos presión para ahorrar para imprevistos y gastar más, un objetivo clave del gobierno para impulsar su economía local en medio del conflicto global con los aranceles como protagonistas.

Y a todo esto se suma la necesidad de comenzar a contribuir a los fondos de la seguridad social. Los analistas de Société Générale estimaron que la norma podría aumentar los costos para empleadores y trabajadores en aproximadamente un 1% del producto interno bruto de China.

Miedo a no tener nunca pensiones

Además de la retincencia de las empresas, los trabajadores jóvenes han mostrado rechazo a la medida, de acuerdo con NYT. Como ya hemos visto que sucede en Estdos Unidos, hay desconfianza entre la generación Z hacia la idea de que en algún momento vayan a tener estabilidad económica.

Además, la enorme caída de la natalidad lleva a muchos a pensar que nunca recibirán pensiones en su futuro, porque habrá pocos trabajadores en unas décadas.

De todos modos, como recogen los medios locales, sí que hay muchas personas que aplauden la medida afirmando que querían garantías para su futuro, mientras otras ven más urgente tener el dinero en sus manos ahora.

