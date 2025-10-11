Si China aplica sus medidas a las tierras raras, Estados Unidos lanza un órdago con aranceles del 100% y control al software crítico

El culebrón de la venta de TikTok en Estados Unidos para esquivar su baneo parecía haber dejado la guerra de aranceles en en segundo plano, pero ayer Donald Trump volvió a ponerlo en primera plana con nuevas medidas tarifarias y de control más duras y una fecha inminente para su entrada en vigor.

Además, añadió una nueva categoría de productos y servicios susceptibles de control a la importación: todo software crítico. Como contaba el propio presidente de Estados Unidos en Truth Social, el próximo 1 de noviembre entrará en vigor estos nuevos aranceles del 100% a las importaciones procedentes de China, que se añaden a "cualquier arancel que ya estén pagando".

La relación de Estados Unidos y China vuelve a tensarse por los aranceles, ahora disparados

Como recoge CNBC, unas horas antes ya había amenazado con imponer un incremento masivo de los aranceles a modo de respuesta a las nuevas restricciones que China había aplicado a la exportación de minerales de tierras raras. Asimismo, también dejó caer que cancelaría su reunión con el presidente chino en la próxima cumbre de Cooperación Económica Asia - Pacífico. Dicho y hecho.

Cabe recordar que el gigante asiático suministra aproximadamente el 70% de estas tierras raras a todo el mundo y que estos minerales son esenciales para industrias clave, como la automovilística, defensa o semiconductores. Asimismo, la práctica totalidad de productos importados desde China a Estados Unidos ya soportan aranceles elevados.

Trump relataba en su red social que China "ha adoptado una postura extraordinariamente agresiva en materia comercial al enviar una carta extremadamente hostil al mundo" con los controles de exportación a gran escala en prácticamente todos los productos que fabrican y que esta medida:

“Esto afecta a todos los países, sin excepción, y fue evidentemente un plan elaborado por ellos hace años. Es algo sin precedentes en el comercio internacional, y una vergüenza moral en el trato con otras naciones”

Así que tomando como base la acción de China y hablando en su nombre, el 1 de noviembre o antes (dependiendo de las acciones y cambios que pueda introducir el gigante asiático), Estados Unidos responde con un arancel del 100% a China y controles a la exportación sobre todo software crítico.

¿Qué es el software crítico? El NIST estadounidense (Instituto Nacional de los Estándares y Tecnología) lo define como aquel que presenta uno o varios de los siguientes atributos: se ejecuta con privilegios elevados, tiene acceso privilegiado a recursos, controla el acceso a datos, realiza una función esencial para la confianza o opera fuera de los límites normales de seguridad con acceso privilegiado.

Esta acotación llegó con la orden ejecutiva sobre ciberseguridad del anterior presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y se aplica al software utilizado en sistemas de producción en sus distintas formas (también el software en la nube y el independiente) y tiene carácter de fundamental para las agencias del gobierno federal.





En Genbeta | Los multimillonarios como Bill Gates tienen claro lo que harán con su herencia y no es dejársela a sus hijos

En Genbeta | Me lío tanto con las contraseñas de mis servicios y apps que he encontrado mi aliado perfecto: regenerarlas continuamente

Portada | Gage Skidmore