Estos son los ingresos de Bizum que vas a tener que declarar a Hacienda en la Renta 2024

Bizum se ha convertido en uno de los mayores sistemas de pago en nuestro país. Al igual que una transferencia bancaria normal, hay algunas operaciones hechas con Bizum que se van a tener que declarar a la Agencia Tributaria en la declaración de la Renta 2024. Sobre todo si esta es una forma de pago relacionada con una actividad económica.

Hay gente que usa Bizum para prácticamente todo a lo largo de todo un año. ¿Tienen que ser declarados? La respuesta corta es que no, pero hay diferentes matices a tener en cuenta que analizamos en este artículo.

Los Bizum esporádicos están libres de Hacienda

Hay que tener claro que los Bizum son como transferencias de dinero tradicionales, pero en este caso son inmediatas. El hecho de que se hagan teniendo únicamente el número de teléfono puede hacernos pensar que están libres del control de Hacienda, pero nada de eso. Se van a comportar exactamente igual que las transferencias tradicionales.

A través de la web de Bizum se explica como aquellos pagos realizados entre amigos para abonar una cena, la entrada de un cine o incluso un viaje están libres de pagar impuestos. Es decir, los movimientos habituales en el día a día que no tienen ningún tipo de relación con una actividad económica no se van a tener que declarar a Hacienda y no pagarán IRPF.

Pero hay un detalle en estas operaciones entre particulares: el límite está en 10.000 euros anuales. A partir de este límite, sí que Hacienda puede iniciar una investigación del origen y el destino de esas transacciones para saber si se está desarrollando una actividad económica que no se está declarando. En concreto, se detalla de la siguiente manera:

No te preocupes, al igual que todos tus movimientos bancarios éstos están registrados por lo que, si la suma anual de tus Bizum no supera los 10.000€. no hacen falta ser declarados de forma expresa a Hacienda, ya que son movimientos habituales del día a día y que no tienen un origen laboral o lucrativo.

En las actividades laborales todo cambia. Si has recibido cobros por una actividad laboral a través de Bizum si que se va a tener que declarar sin que exista ningún límite que superar. Se explica de la siguiente manera:

En el caso de que en el último ejercicio hayas usado Bizum como herramienta de pago con tus clientes, debes declarar todos los ingresos por actividad económica a Hacienda, exactamente igual que con cualquier otro método de pago (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.) [...] E insistimos: si es un pago esporádico a tus colegas, no asociado a tu actividad profesional, como ya te hemos dicho, no hace falta declararlo tus Bizum Hacienda.

Nuevamente, se insiste en la necesidad de comprender que Bizum funciona exactamente igual que otro sistema de pago como el efectivo, las transferencias o incluso PayPal. Al igual que todos estos ingresos se tienen que justificar con la correspondiente factura, los Bizum tienen el mismo control.

Es difícil hacerlos desaparecer. A la hora de usar esta herramienta financiera se deja un registro en la entidad bancaria, al igual que las transferencias. El hecho de detectar irregularidades, pagos recurrentes o de grandes cantidades puede provocar también que el propio banco active los protocolos de blanqueo de capitales en el caso de que no exista justificación alguna sobre estas transferencias de dinero.

