El fin de las facturas en Word, Excel o PDF se acerca: ya sabemos cuándo se lanzará el programa de facturación hecho por Hacienda

La obligación de facturar a través de un programa homologado por la Agencia Tributaria está cada vez más cerca. La facturación electrónica para los autónomos y pymes pronto va a causar un nuevo dolor de cabeza al tejido productivo de nuestro país, y Hacienda ya pone fecha para lanzar su programa de facturación electrónica.

Será este 1 de julio cuando Hacienda abra la puerta a que cualquier autónomo y pyme pueda usar una plataforma gratuita dentro de la sede electrónica para gestionar sus facturas. Todo esto sin necesidad de pagar un programa especializado en el caso de que haya un bajo volumen de facturación.

Hacienda se prepara para el cambio radical en la facturación

La obligación de presentar las facturas de manera inmediata y telemática a Hacienda comenzará al próximo 1 de enero de 2026 para las empresas. Los autónomos empezarán a ver esta obligación el 1 de julio de 2026. Pero antes de que llegue ese momento, Hacienda ya habilita su programa propio de facturación, sobre el que hay muchas dudas.

"A partir de ese momento todo el que lo desee puede actuar en real, no en pruebas. Esos sistemas serán validos y la información se recibirá en la Agencia Tributaria", explicó Javier Hurtado, inspector adjunto a Jefe de área de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de Hacienda.

Lo mejor no es esperar hasta el último día. Aquellas personas que no quieran usar el software hasta que sea obligatorio, sin duda se arriesgan a que el día que comience a aplicarse la norma no sepan usarlo y se enfrenten a posibles sanciones.

La plataforma de Hacienda se recomienda para aquellas personas que emitan menos de 20 facturas al año, aunque igualmente cualquier persona podrá probarla a modo de pruebas. Sin necesidad de tener que enviar los datos a Hacienda hasta que sea obligatorio.

Precisamente las empresas pueden usar el sistema como registro de facturas pero no remitiéndolas a Hacienda de manera automática. De esta manera, si en algún momento Hacienda requiere la documentación, se van a poder encontrar ya en esta aplicación subidas. Aunque en un futuro las facturas se enviarán si o si todas a Hacienda para poder reducir el fraude fiscal en nuestro país.

Si bien, existe el miedo de que la aplicación que ha diseñado el Gobierno no cumpla con unos estándares de rendimiento y diseño de interfaz. No es la primera vez que vemos que herramientas del Gobierno lucen por tener un diseño poco amigable y que funciona a regañadientes. Es por ello que tenemos muchas ganas de ver efectivamente lo que ha hecho Hacienda con este nuevo software.

