El fundador de Slack ha comprobado que tanto empleados como CEO gastan tiempo en "trabajo falso" que parece "realista" pero no sirve

Stewart Butterfield, cofundador y exdirector ejecutivo de Slack, que es una aplicación donde trabajadores y jefes ubicados en diferentes lugares pueden mantenerse conectados, compartir y hablar, es muy consciente, gracias a su trabajo, sobre cómo la gente gasta sus jornadas laborales. Y lo que ha podido observar coincide con lo que muchos estudios han destacado o incluso otros directivos: el tiempo que se gasta en reuniones.

Butterfield habló recientemente en el podcast de Lenny y afirmó que "las actividades hiperrealistas similares al trabajo son superficialmente idénticas al trabajo... Pero en realidad son un trabajo falso, y son muy sutiles". Butterfield acuñó estos dos conceptos tras observar el tipo de trabajo que implica convertir startups en grandes empresas.

El emprendedor cofundó la plataforma para compartir fotos Flickr en 2002, siendo su director ejecutivo durante varios años. Luego, en 2009, creó y dirigió el gigante Slack, valorado en 26.500 millones de dólares.

Según Fortune, el hombre ha mantenido un perfil bajo desde que dejó la empresa en enero de 2023. Pero suele contar información interesante sobre productividad.

Trabajo "falso" y valioso

Gracias a sus décadas de experiencia en el mundo empresarial, ha dividido la productividad laboral en dos campos: actividades hiperrealistas similares al trabajo, que él considera trabajo "falso", y trabajo valioso que promueve la innovación y consolida el éxito.

Como fundador de startups en dos ocasiones, Butterfield fue testigo de que el problema del trabajo "falso" a menudo surge en los primeros años de la empresa.

Al principio, los empleados simplemente intentan impulsar la empresa: abrir una cuenta bancaria, crear una tabla de usuarios y, en general, realizar todo el trabajo práctico que es "absolutamente" necesario para la fundación de la marca. Esas tareas iniciales generan un valor, ya que son necesarias para que un negocio funcione.





Pero una vez que una empresa crece, esa creación de valor cambia. “El problema con casi todas las organizaciones es que, al principio, tienen una enorme cantidad de trabajo que saben qué hacer y que será valioso”. Y ahí llega el problema. El emprendedor considera que hay "actividad laboral hiperrealista y que es superficialmente idéntica al trabajo… Pero en realidad es un trabajo falso, y es muy sutil”.

Y un tema son las reuniones: “La gente se reúne con sus colegas para previsualizar la presentación que van a mostrar en la reunión principal y para recibir comentarios sobre si deberían mejorar algunas diapositivas”, explicó Butterfield. Y esa es una de las actividades que él denomina como que parece hiperrealista y similar al trabajo que que no está aportando un gran valor a los resultados.

No es por maldad, es por falta de conocer las prioridades

Butterfield está seguro de que que esto no se debe a que los empleados sean "tontos" o "malvados", sino simplemente a que quieren ser reconocidos por las tareas que realizan. Y si los jefes no son transparentes sobre el trabajo valioso que se sabe que debe realizar, los empleados intentarán destacar dentro del statu quo de sus equipos.

Los trabajadores y los directores ejecutivos ni siquiera saben que están haciendo un trabajo "falso". Las actividades hiperrealistas y similares al trabajo no siempre son manifiestamente improductivas, de acuerdo con el experto.

De hecho, Butterfield afirmó que el trabajo "falso" a menudo se percibe como tareas laborales típicas y ahí encuadra hacer una reunión para revisar el contenido que se va a presentar luego en la reunión principal y recibir comentarios de los colegas al respecto.

Y este emprendedor considera que son los líderes los que deben ayudar a enfocar bien el trabajo. Y comenta que: "Cuanto más lejos estés de tener todos los contactos, toda la información y la autoridad para tomar decisiones, más fácil es caer en esa trampa, y la gente simplemente realizará una enorme cantidad de actividades hiperrealistas, similares a las del trabajo".

Por tanto, la responsabilidad de garantizar que todos los trabajadores realicen un trabajo valioso y reconocido, desde el nivel inicial hasta los altos ejecutivos, recae en los altos jefes.

