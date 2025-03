"Mis trabajadores de la Generación Z fingen trabajar cuando están en remoto": un cabreado jefe denuncia estos engaños en su empresa

"En varias ocasiones durante el último año he sospechado que había gente que fingía trabajar durante las horas de oficina, mientras hacía otras cosas", esto ha afirmado un CEO de una empresa en una carta, criticando a los trabajadores jóvenes de su plantilla.

Según comenta el jefe, "ha habido rumores" que le han llegado de gente que sale a tomar algo, o de que se va a la peluquería en horario laboral. También le informaron de que una persona del equipo se fue de viaje fuera del país antes de que empezaran sus vacaciones y trabajaba desde su destino para "aprovechar" más días en el extranjero ya antes de sus días de descanso.

El hombre envió esta carta a la revista The iPaper, donde Sylvia Harrowell, fundadora de Itscareercoaching, ofrece consejos sobre liderazgo y sobre cómo desarrollar una carrera profesional, algo que también hace en sus redes sociales.

Reuniones en Zoom que delatan

En este caso, el jefe comenta que su empresa exige que el personal esté en la oficina tres días a la semana y dos días en casa, con el objetivo de mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal de los trabajadores, de acuerdo con sus palabras. La carta afirma:

"No tengo ningún problema con esto y quiero que mi equipo esté contento, pero me decepciona ver que algunos miembros de la plantilla-los más jóvenes- se aprovechan de ello".

Según confiesa, en varias ocasiones durante el último año ha sospechado que había gente que fingía trabajar durante las horas de oficina, mientras en realidad hacía otras cosas. Además de los rumores que ha escuchado, ha habido reuniones online que han delatado a algunos empleados de la llamada Generación Z.

Explica que pilló a un empleado joven en una reunión improvisada en Zoom: el trabajador se conectó desde un sitio que "parecía ser una cafetería ruidosa, a través de la cámara de su teléfono" porque no tenía su portátil con él. El directivo dice estar desesperado y pide consejo a una experta en liderazgo para "ser más contundente" y conseguir seriedad de sus trabajadores.

Qué opina una experta

Sylvia Harrowell comenzó su carrera en el mundo de las finanzas y luego, trabajando la industria farmacéutica, dirigió varios puestos en ventas, marketing y estrategia digital. Ahora a través de su perfil Itscareercoaching, ofrece consejos prácticos sobre la carrera profesional y también lo hace en medios como iPaper.

En este caso, le recuerda al enfadado y preocupado CEO que el liderazgo es importante en estos casos. Le recuerda que entran en juego tres factores clave: "tu desarrollo como directivo, la cultura de la empresa y el nivel de compromiso de tu plantilla". Ahí le habla de la necesidad de apoyarse también en el equipo recursos humanos y otros directivos de la empresa para recibir apoyo a la hora de gestionar a sus equipos a distancia.

De todos modos, también le recuerda que la frustración puede relativizarse y que no todo parece tan grave. Por ejemplo, la experta hace mención a que hay casos en los que no debería haber problemas, como el de la joven que se fue de viaje unos días antes de sus vacaciones y se dedicó a trabajar en remoto desde el nuevo destino. Explica ella que siempre "que tu empresa lo permita y estén localizables trabajando activamente mientras están en el extranjero, técnicamente no han hecho nada malo, sobre todo si no has pedido autorización previa para poder hacer algo así".

Y habla de un tema del que han hablado muchos especialistas en el asunto: la productividad y el trabajo hecho no deben siempre medirse siempre con el número de horas que los trabajadores pasan conectados. Ella cuestiona que no ha mencionado cómo afecta el trabajo desde casa a la productividad del equipo y a su capacidad para cumplir los plazos: "Si la gente se toma tiempo libre durante el día para ir a la peluquería o a la cafetería, pero trabaja duro el resto del tiempo, puede no ser un gran problema".

