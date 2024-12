La Gen Z está dispuesta a dejar sus trabajos si sus jefes no cambian. Es un enorme riesgo para las empresas

Los tiempos van cambiando, y poco a poco estamos viendo como las empresas tienen que adaptarse a los trabajadores en lugar de al revés. Esto es precisamente lo que muestran los estudios hechos sobre la población de Generación Z que están "luchando" contra los entornos de trabajo tradicionales Y no tienen ningún problema por abandonar sus puestos si no se sienten cómodos.

El hecho de que un trabajador de esta generación no tenga miedo a abandonar un puesto es un gran problema para la empresa, que está registrando de manera constante variaciones en su plantilla. Esto hace que uno de los grandes retos que tienen las empresas ahora es crear lazos duraderos con sus trabajadores para afianzarlos en la empresa. Pero... ¿Por qué tienen este problema en la generación Z?

Expectativas tecnológicas. La Generación Z ha nacido prácitcamente ocn un móvil entre sus manos, y hace que vean la tecnología como sinónimo de eficiencia. El hecho de que en una empresa no avance con los nuevos tiempos genera frustación

Condiciones laborales desmesuradas. La Generación Z no es como la generación de nuestros padres que priorizaban el trabajo por encima de todo. Les daba igual tener que trabajar muchas horas, si era la orden que se recibía. Pero ya vimos como un joven dejaba su trabajo el primer día precisamente porque pretendía que trabajara 12 horas al día. Algo que no gusta a esta generación que no está tan alineada con la lealtad o la rigidez en la empresa.

La mala comunicación con sus jefes. Ya hemos visto en diferentes estudios que los jóvenes pueden no dudar a la hora de dejar un empleo, y la inflexibilidad de los jefes tiene un papel fundamental. El hecho de que exista una mala comunicación con procesos que no sean rápidos y eficientes, o incluso si es encuentra una figura inflexible genera malestar. La solución es sencilla: tener a superiores flexibles.

Una desconexión con el entorno de la empresa. Hace pocos días nos hacíamos eco que los jóvenes que comienzan en su andanza laboral ya le están dando cada vez más importancia al RSC. Es decir, la responsabilidad social corporativa de la empresa donde trabajan. El hecho de estar en una empresa insensible con el ambiente también es motivo para que los jóvenes no quieran estar en ella.

Las empresas tampoco están satisfechas con los empleados

Aunque hablamos todo el rato de los empleados, la realidad es que las empresa también tienen diferentes quejas de los empleados de la generación Z. Una de las más importantes es que no cumplen con las expectativas de rendimiento. Esto se relaciona de manera directa con que la gran mayoría de este conjunto de personas prefiere la jornada de cuatro días. Aunque lo defienden como una forma de ser más productivos.

El informe de Intelligent.com es bastante claro al mostrar en el primer ránking de estas razones la falta de motivación o de iniciativa en el trabajo. Esto se traduce en que se nota que hay un menor profesionalismo.

Precisamente, la gran mayoría de jefes apuntan a que una de las cosas que más les puede cabrear es el hecho de que están usando mucho rato el móvil en su puesto laboral. Esto obviamente les quita tiempo para acabar las tareas que tienen por delante. Y es por ello que estos jefes apuntan a que quieren que sus empleados aumenten la iniciativa, la actitud pasiva o la fuente de ética de trabajo.

Los riesgos que tiene la empresa

Esto no es algo menor que pueda dejar sin resolver en nuestra sociedad. El hecho de que la generación Z esté desconectada completamente del mundo laboral genera un gran porcentaje de rotación en las plantillas. De esta manera, se tiene que invertir mucho más presupuesto en el reclutamiento y capacitación de nuevos empleados que no van a tener fidelidad a la compañía.

Pero este no es un problema que se quede únicamente en la generación Z, ya que por detrás está llegando ya la generación alfa que puede contar con una tendencia similar o mucho más acusada. Es por ello que ya se debe atender a diferentes medidas para que las empresas no tengan graves problemas en su productividad en un futuro que no está muy lejos.

