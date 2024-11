"Usan mucho el teléfono y son poco profesionales": esto es lo que opinan los jefes mayores de la Generación Z, que les desespera

El 18 % de los gerentes ha considerado renunciar debido al estrés que implica gestionar a empleados de la generación Z. Los gerentes dicen que los empleados de la generación Z hacen un uso excesivo del teléfono y "demuestran una ética laboral deficiente", de acuerdo con las conclusiones de Intelligent.com.

Lo curioso en este constante choque generacional en el espacio de trabajo es qué es lo que tanto molesta a los jefes de mayor edad de la juventud. Y el mismo estudio de la empresa Intelligent, que ha hablado con 1.000 gerentes, ha entrado a responder esta pregunta a fondo.

Entre otros asuntos, según el 50% de los gerentes encuestados, el uso excesivo del teléfono en el lugar de trabajo por parte de la generación Z ha sido el mayor desafío en la gestión de este grupo de edad.

Qué más critican los jefes de los trabajadores jóvenes

Otros desafíos que los gerentes informan incluyen la mala ética laboral de la generación Z (en un 47% de los casos dieron esta respuesta), la falta de iniciativa (45%), las malas habilidades de gestión del tiempo (44%) y la falta de profesionalismo (43%).

Todo esto según ellos, en ese constante choque generacional del que algunos expertos han dicho que hay que superar para entender a la juventud y aceptar los cambios que quieren traer al mundo laboral convencional.

Al profundizar en las áreas en las que los empleados de la generación Z carecen de profesionalismo, el 58% de los gerentes dice que los empleados de la generación Z tienen actitudes poco profesionales. El 53% considera que sus habilidades de comunicación son poco profesionales y el 45% dice que la forma en que los empleados de la generación Z reciben retroalimentación es poco profesional.

Cambios en la gestión

Al mismo tiempo, afirman en esta investigación llena de quejas, que "los desafíos de trabajar con empleados de la generación Z han obligado a la mayoría de los gerentes (65 %) encuestados a adaptarse a sus estilos de gestión"

Por ejemplo, el 44% dice que proporciona retroalimentación más frecuente a los empleados de la generación Z. Esto no es algo nuevo. Ya hemos visto otros estudios que hablan de que a la juventud les gusta que así sea y no hay nada de malo: los trabajadores jóvenes necesitan que sus jefes les den 'feedback' constante, porque les gusta saber si han hecho bien su trabajo o no, de una forma rápida.

Otras adaptaciones que han hecho se refieren a que han ajustado el estilo de gestión para el equilibrio entre el trabajo y la vida personal (en un 35% de los casos) y permitir más tiempo para completar el trabajo (32%). Mucho estudios apuntan a que los trabajadores jóvenes no están dispuestos a aguantar interminables jornadas laborales ni gastar horas extra en sus empleadores. Una de las claves para retenerlos es permitir la flexibilidad.

Tres de cada cuatro gerentes dicen que, en comparación con otras generaciones, gestionar a los empleados de la generación Z requiere más tiempo y recursos. “A medida que la generación Z continúa ingresando a la fuerza laboral en mayor número y las generaciones mayores se retiran gradualmente, los empleadores definitivamente deben ser más proactivos en la evaluación de la cultura de su lugar de trabajo”, dice el asesor principal de educación y desarrollo profesional de Intelligent.com, Huy Nguyen.

“Las demandas de flexibilidad de la Generación Z pueden impulsar a las empresas a adoptar nuevas tecnologías y modernizar sus procesos de trabajo, volviéndose más ágiles y resilientes a los rápidos cambios en el entorno laboral digital actual”.

Imágenes | Foto de Jordan McQueen en Unsplash e infografía sacada del estudio de Intelligent.com

