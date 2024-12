“La Generación Z es analfabeta con ordenadores”. Algunos profesores empiezan a estar muy cansados de explicar hasta lo más básico

Ya hemos visto investigaciones que apuntan a que, aunque los miembros de la Generación Z han sido denominados como los nativos digitales, porque desde que nacieron ya están rodeados de unos dispositivos tecnológicos que otras generaciones no tuvimos a mano hasta pasados los años.

Pero tienen problemas con el uso de ciertos dispositivos tech básicos: las impresoras o los escáneres, el uso correcto del teclado con los atajos que nos facilitan la vida o con muchas características de los PC en general.

Aunque la juventud es muy hábil para usar apps móviles y para sacar muchísimo partido a diferentes usos de configuración en los smartphones, hay conceptos básicos de la tecnología que se les escapa. Hace unos días recibió muchas visitas un estudio que apuntaba a que el 57% de la Generación Z sufre la misma brecha digital que los ancianos: apenas saben de los riesgos que hay en la red.

Pues hoy vamos a conocer historias que demuestran cómo esto se traduce a la vida real y cómo hay profesores o jefes de empresas que encuentran un fastidio en este problema que arrastran muchas personas jóvenes. En un foro para compartir historias de profesores, muchos expertos en la enseñanza han compartido una larga lista de quejas y otros les dan la razón. Por ejemplo:

"Tengo estudiantes cuyos padres les compraron una MacBook de tres mil dólares y no saben cómo conectarla al wifi ni hacer nada con ella y luego se enfadan cuando no puedo ayudarlos porque, yo no tengo dinero para comprar una MacBook Air".

Problemas que los profesores ven en sus estudiantes jóvenes

La larga lista de quejas en el foro Reddit comenzó con la protesta de un profesor que afirma que está harto de responder correos electrónicos a los estudiantes "explicando que no puede acceder a nuestro sitio de Google a menos que haya iniciado sesión en su cuenta y luego escribir instrucciones paso a paso sobre cómo asegurarse de que ha iniciado sesión en su cuenta de Google".

Afirma que muchos jóvenes "no pueden, ni por asomo, navegar por MS Word o Excel. Cualquier tarea que requiera que descarguen un archivo es totalmente cómica. Tengo que pasar media hora explicando qué es un archivo de texto sin formato. Me parece una locura que la generación que creció con estas cosas en sus manos sea tan analfabeta digitalmente mientras que yo tengo colegas de la generación del baby boom que escriben todos sus propios scripts de Perl y ejecutan todo en Raspberry Pis improvisados".

Y eso abrió el melón de quejas. Otro explica que "el semestre pasado di una clase que requería un uso intensivo de Excel. Varios estudiantes se quejaron de que no podían terminar las tareas de laboratorio a tiempo porque su "computadora se estropeó y perdieron todos los datos". Resulta que no tenían idea de cómo guardar sus libros de trabajo (supongo que crecieron con Google Docs y asumieron que Excel guardaría automáticamente su trabajo), así que tuve que enseñarles cómo guardar su trabajo en sus máquinas locales, lo que luego reveló que no tenían idea de cómo organizar sus archivos".

Qué pasará con la Generación Alfa

Compartir estas historias no es para criticar las capacidades de la Generación Z, sino que puede ser interesante comprender los problemas en la educación para no repetir lo mismo con los que ahora son niños y niñas o adolescentes jóvenes, la Generación Alfa. En otro hilo de Reddit diferente también se analiza este tema.

Un profesor afirma que considera que no tener un teléfono inteligente durante los primeros 10 años de tu vida es un punto ideal para la alfabetización tecnológica. Y que lo que pasó a las generaciones mayores de tener que usar Windows XP, Vista, 7 y teléfonos anteriores a Android nos hizo apreciar cada vez que actualizaban y dio a millennials y otros mayores la experiencia suficiente para solucionar problemas en ordenadores y teléfonos modernos cuando algo no funciona.

Sobre los Alfa, comenta otro profesor que trabaja en un campamento de programación y juegos para niños. Son niños. La mayoría nació a mediados de la década de 2010. "El analfabetismo informático es asombroso. Muchos de estos niños solo han usado iPads, ya que los padres ya no se molestan en comprarles ordenadores a sus hijos cuando un iPad puede hacer tantas cosas, y solo usan iPads en las escuelas. Estos niños literalmente no saben escribir a máquina. Y no quiero decir que no sepan escribir a máquina a la manera de los adultos, quiero decir que no pueden escribir ni siquiera con un dedo".

Añade que "crean juegos en Scratch y luego no saben cómo usar las teclas de flecha para mover a su personaje. Juegan juegos como Roblox y Minecraft (sus favoritos y la razón por la que sus padres los inscriben en este campamento) y no tienen idea de cómo jugar en un PC o descubrir los controles por sí mismos".

