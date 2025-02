Google Maps ha estrenado un nuevo icono con una Z: va a ser tu mejor aliada para evitar multas

Las principales ciudades de nuestro país están apostando por integrar zonas donde se restrinja el uso de ciertos vehículos. Esto es lo que se conoce como 'Zona de Bajas Emisiones' (ZBE). Una zona en la que si entras con un vehículo que no cumpla con los requisitos marcados en la ordenanza acarreará una sanción.

Esto hace realmente importante tener cuidado ya cada vez que vamos a una gran ciudad con un coche que tiene ya unos años a sus espaldas. Para poder evitar estas multas, Google Maps se ha convertido en el mejor aliado al informarnos tras introducirle el destino si la zona a la que queremos entrar es ZBE o no.

Google Maps te ayudará a evitar multas de hasta 200 euros

Precisamente, el último rediseño que ha hecho la aplicación le ha dado mucha más importancia a estas zonas restrictivas para la circulación. Concretamente, ha incluido un nuevo icono circular con una 'Z' en medio que indica la presencia de estas ZBE en las principales ciudades de nuestro país.

Este icono te va a aparecer una vez que hayas introducido los datos de la ruta que quieres realizar con tu vehículo. En el caso de que para entrar con el coche en esta zona concreta tengas que tener un vehículo concreto, sí que verás este nuevo icono en la información de la ruta.

Esta función ahora mismo está limitada a los dispositivos móviles y no en el propio navegador web. Concretamente aparece un aviso que dice "Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección" y se explican los vehículos que no pueden entrar a la zona, como pueden ser aquellos que no tenga la etiqueta C o ECO.

De manera conjunta, también se agrega un enlace a la normativa local para poder conocer las posibles excepciones que haya en esta normativa con el objetivo de evitar las multas sobre nuestros vehículos. Esto es lo que de verdad quiere evitar la aplicación, que te multen por el desconocimiento de esta normal, posiblemente porque no eres residente de esa ciudad.

En el diseño del mapa de Google Maps también se va a poder encontrar la limitación de la zona que está afectada por la regulación de ZBEDEP para que puedas tener una idea de dónde vas a poder ir con tu coche o no.

Si bien, su base de datos es limitada. Pese a que son 149 los municipios que van a integrar este sistema de protección medioambiental, no todos están integrados en Google Maps. Al ser una novedad en su rediseño, se espera que en los próximos meses se vayan agregando las ZBEDEP de cada municipio. De momento lo que han querido priorizar las zonas más importantes.

