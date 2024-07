Hay webs que suben los precios antes de rebajarlos: Consumo ya lo está sancionando con hasta 90.000 euros

Cuando llega un periodo de ofertas como el que estamos viviendo ahora mismo, todos tenemos una sensación muy clara: las empresas no rebajan de verdad los productos, sino que los suben días antes para crear esta falsa sensación y no perder dinero. Pero estas no son sensaciones nuestras. El propio Ministerio de Consumo ha sancionado a seis plataformas online por estas "falsas rebajas".

Desde el ministerio han propuesto una sanción de 90.000 euros a plataformas cuyo nombre no ha trascendido de momento. La investigación se ha llevado a cabo a través de productos que fueron rebajados con motivo del 'Black Friday' y por practicar estos falsos descuentos.

Las "falsas rebajas" son una realidad en internet

Estas prácticas están siendo ahora realmente perseguidas por parte de los organismos reguladores sobre todo en el campo del comercio electrónico. Y es que esta es una práctica que está penada en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley de Ordenación del Consumo Minorista con sanciones de hasta 100.000 euros dependiendo del tipo de falso descuento que se aplique.

Desde el ministerio han puesto un ejemplo para entender uno de los caos que han estado investigando. En concreto, hablamos de unas zapatillas deportivas que entre el 18 y el 19 de noviembre tenían un precio de 29,99 euros. Pero "misteriosamente" el precio subió el 20 de noviembre a 48,95 euros.

Un gran incremento que se regularizó el 24 de noviembre, ya en Black Friday, para volver a costar 29,99 euros. Aunque ahora ya aparecía que el descuento tenía un descuento de 18,96 euros, que obviamente no se corresponde con la realidad. Pero siempre esto es un reclamo comercial muy importante que incita a que terminemos comprando el producto por tener un descuento tan jugoso.

Para poder evitar esta práctica, desde el ministerio están constantemente monitorizando muchos productos para saber si se hace esta subida artificial de su precio. Además, nosotros como usuarios también podemos usar herramientas o extensiones en el navegador que realizan esta misma función para poder consultar la evolución del precio de un producto. Esta es la mejor forma de saber si nos están intentando estafar con el precio o si de verdad ha sido rebajado.

