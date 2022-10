Un hilo sobre productividad tuvo miles de retuits. Lo que la gente no sabía es que no lo escribió una persona

Al entrar a Twitter es muy habitual encontrarnos con diferentes contenidos como por ejemplo noticias, memes y también hilos que tratan de dar consejos o contar experiencias. Este es el caso de Ali Abdaal que el día 19 de octubre publicó un tweet con 15 trucos de productividad que se hizo viral con más de 1 millones de impresiones y 23.648 interacciones. Hasta aquí todo normal.

Pero la gran sorpresa llegó al día siguiente cuando el twittero al dar estos datos afirmó que todo el hilo estaba escrito con una inteligencia artificial. Esto es algo sorprendente, ya que nadie se percató que el hilo no estaba escrito por un humano sino por una máquina. A través de diferentes mensajes de Twitter ha ido explicando cómo lo ha conseguido.

Todo comenzó cuando el autor descubrió una aplicación llamada Lex que funcionaba a través de GPT-3 y que la ofrecía OpenAI para poder escribir textos. En un principio la única información que le proporcionó fue una descripción muy breve de Daily Highlight y también un segundo consejo que dice "Tenga un reloj de arena en el escritorio". A partir de ahí la IA fue la que comenzó a completar la frase.

24 hours ago, I tried an experiment - I tweeted a thread with 15 productivity hacks. It’s become one of my highest performing tweets of all time, with over 1 million impressions and 23,648 engagements.



The truth is - the entire thread was written by an AI.



Let me explain… 1/ https://t.co/Utyc6Ja9cd pic.twitter.com/I46miMywKW