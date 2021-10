Un ingeniero creó una extensión para que usemos Facebook menos y ya no existe por amenazas de la red social

Louis Barclay es un ingeniero, cofundador de Cloakist, de Nudge y de Unfollow Everything, que llevaba usando Facebook desde el año 2006 y ahora la red social ha bloqueado su cuenta de por vida y también de su perfil de Instagram. El motivo, según Barclay, es porque a la empresa no le gusta su invento de software.

Más allá de esto, el ingeniero ha explicado en una carta abierta que durante el verano, Facebook le envió una carta amenazando con acciones legales y le exigió que se comprometiera a no volver a crear herramientas que interactuaran con Facebook o sus otros servicios. La amenaza también le supuso la inhabilitación permanente de sus cuentas de Facebook y de Instagram.

Five hours after I tweeted this, I received a cease-and-desist letter from Facebook's lawyers



They told me I'd been banned from Facebook for life because I make Unfollow Everything, an extension to help people use Facebook less



Here's the full story:https://t.co/Xkw3GBVUkX — Louis Barclay (@louisbarclay) October 7, 2021

Sin embargo, aunque en el tuit publicado hace unos meses había contado que su cuenta estaba inhabilitada, algo que definió como una utopía, no había desvelado la información completa hasta ahora, donde relata la amenaza de acciones legales y se le exige que no cree herramientas que interfieran en el uso de las redes sociales del imperio de Mark Zuckerberg.

Y estos datos nos llegan en un momento clave en el que una ex empleada de la firma ha desvelado que a los directivos de este imperio de redes sociales no les importa la desinformación, porque la prioridad de la empresa es ganar dinero por encima de todo. En el News Feed, los algoritmos de Facebook van decidiendo qué contenido consumimos de cada vez y lo que busca la extensión de Louis Barclay es que sean los usuarios quienes decidan cómo navegar.

Un vistazo a… MEGA GUÍA MEJORA la SEGURIDAD y PRIVACIDAD de FACEBOOK

Qué hace la extensión Unfollow Everything

Si dejas de seguir todo dentro de Facebook -todos tus amigos, grupos y páginas- tu News Feed queda vacío. Esto no hace que dejéis de ser amigos dentro de la plataforma. Seguís conectados y puedes consultar sus perfiles si quieres o escribirles mensajes. Pero al dejar de seguir todo, eliminas tu News Feed. De este modo, Facebook no va seleccionando lo que ves, sino que tú vas navegando por las publicaciones, grupos o personas que quieres ver.

Para el ingeniero, se gana mayor control sobre Facebook ya que nos quita "la tentación de desplazarnos por un feed infinito de contenidos". Comenta, sobre su experiencia personal que "el tiempo que pasaba en Facebook se redujo drásticamente. De la noche a la mañana, mi adicción a Facebook se volvió manejable".

Realmente, podemos dejar de seguir, uno a uno, a cada contacto y grupo o página. Pero es una tarea larga y lo que hace la extensión de Barclay es dejar de seguir a todos los perfiles al mismo tiempo. Esta herramienta estaba en Chrome Store desde julio de 2020 de forma gratuita.

Y casi un año más tarde del lanzamiento de Unfollow Everything, Facebook le envió una carta exigiendo que retirara la herramienta. También le dijo que había desactivado permanentemente su cuenta de Facebook, que llevaba activa desde hacía 15 años y donde tenía sus contactos de todo el mundo.

Y explica el ingeniero que "aludiendo a una disposición de sus condiciones de servicio que pretende vincular incluso a los antiguos usuarios de Facebook, Facebook también me exigió que no volviera a crear una herramienta que interactuara con Facebook o con sus muchos otros servicios de ninguna manera". Es decir, que según esta información, cuando alguien usa (o ha usado en el pasado) Facebook, se compromete a no crear herramientas que interactúen con esta plataforma.

Resultado: Unfollow Everything ya no existe

Con todo esto, surgió una historia más de David contra Golliath. Louis Barclay consultó a abogados en su país de residencia, Reino Unido. Le dijeron que si hubiera un litigio y él perdía, tendría que pagar los costos de un juicio que podrían ser altos. "Facebook es una empresa de un billón de dólares, pero yo no podía permitirme ese riesgo, así que Unfollow Everything ya no existe", ha explicado el ingeniero.

Barclay considera que este comportamiento "no sólo es anticompetitivo, sino también anticonsumidor", ya que limita la capacidad de acción de sus usuarios dentro de sus servicios y no permite que cada uno use las redes sociales según quiera.

Este gigante social no está pasando por sus mejores momentos. A los secretos desvelados por la antigua empleada de la empresa, hace unos días, sus servicios, WhatsApp. Facebook e Instagram se cayeron en todo el mundo durante horas en un acontecimiento sin precedentes (la vez anterior que hubo este percance duró mucho menos tiempo que ahora).

Además, la polémica de que de forma interna conoce que sus servicios perjudican la salud mental de las adolescentes, mientras lo niega en público para hablar de las bondades de su polémico Instagram Kids, han llevado a que anuncie el freno (al menos temporal) de este nuevo servicio que era su gran apuesta.