Intuíamos que trabajar en TikTok se pagaba bien. La revelación de los salarios en todas sus áreas muestra hasta qué punto

Se han filtrado los salarios de TikTok y merece la pena conocerlos porque la empresa tiene más de 1.800 puestos vacantes en Estados Unidos en su portal de empleo. La empresa está buscando talento en áreas clave como IA, comercio electrónico y búsquedas. Cabe decir que también busca profesionales en España aunque aquí no indica el salario.

Aunque los planes de TikTok en el país norteamericano están en el aire debido a una ley de desinversión o prohibición que pone en peligro su futuro, la empresa sigue buscando talento y pagando mucho por reclutarlo, con salarios de seis cifras en áreas clave como comercio electrónico e inteligencia artificial.

Como se puede ver en la web, la empresa busca contratar científicos de datos para perfeccionar su algoritmo de búsqueda, contratar trabajadores para expandir su plataforma de comercio electrónico TikTok Shop e incorporar ingenieros de aprendizaje automático para mejorar su contenido y recomendaciones.

Las vacantes son para diversas ciudades de vacantes en Estados Unidos, como Austin, San José, Seattle y Nueva York, pero también hay muchas en Singapur y en países de Europa.

A cuánto ascienden los salarios

Como ha recogido Business Insider, un representante financiero podría ganar 65.000 dólares al año pero, por otro lado, el puesto de jefe global de producto y diseño alcanza un salario anual de 949.349 dólares.

Como se puede ver en la web oficial, los ingenieros de software backend en TikTok pueden ganar entre 144.000 y 301.158, según la experiencia del profesional. Los puestos de científico de datos en TikTok generalmente cobran entre 85.821 y 283.629, o más en áreas específicas como el comercio electrónico. Además, están las compensaciones extra según el rendimiento como explican desde la web.

También tenemos que un ingeniero sénior de aprendizaje automático, comercio electrónico puede cobrar 320.000 dólares y un científico o científica de datos sénior, comercio electrónico de contenido llegan a los 350.000.

Al igual que otras grandes tecnológicas, las expectativas laborales en TikTok y su propietaria, ByteDance, son exigentes. La compañía realiza evaluaciones de desempeño dos veces al año, y quienes obtienen puntuaciones bajas pueden ser incluidos en planes de mejora del rendimiento o incluso despedidos.

En Glassdoor se muestran los salarios en España donde vemos que un ingeniero de software junior puede ganar hasta 29.000 dólares.

