Este joven es millonario y no quiere tener una casa propia: el ejemplo de cómo la generación Z está cambiando todo

La generación Z nos está dando muchas historias en diferentes campos de la vida como en materia laboral, pero también a la hora de saber cómo se enfrentan al ir al mercado o incluso cómo alcanzan ya su independencia financiera. Lo último que estamos viendo es como uno de estos “integrantes” de la generación Z está rompiendo los estereotipos de lo que supone ser millonario.

Para poder entender esto nos debemos ir a la entrevista que la CNBC ha hecho a un joven emprendedor de 29 años, Timothy Armoo, que se hizo millonario y que relata como todavía no tiene ninguna casa bajo su propiedad. Afirmaba que "no me he atado a ninguna propiedad residencial ni en ninguna otra propiedad comercial".

Los jóvenes rompen con el estereotipo de tener mansiones y cochazos

Timothy consiguió su gran fortuna gracias a cofundar y dirigir la empresa de marketing para influencers Fanbytes. Debido a su éxito acabó vendiéndola a Brainlabs por una cifra que se situaba en el rango de las ocho cifras. Y lo normal entre los millonarios es comprar casi al momento una mansión muy lujosa o muchos coches con su abultada cuenta bancaria. Pero este joven ha seguido ser un millonario diferente.

En su mente no le ve casi ningún sentido a invertir en patrimonio y le cuesta mucho dar el paso de tener algo en su propiedad. Pero esto tiene una explicación en su pasado. Este joven creció en un barrio humilde de Londres en un complejo de viviendas públicas. El hecho de haber tenido poco dinero le hizo tener una "mentalidad de escasez" en la que constantemente se está pensando en si se perderá todo el dinero que se tiene. Así lo relata en la entrevista:

Estaba convencido de que, si comenzaba a gastar el dinero, todo comenzaría a desaparecer. Tenía una hoja de cálculo en la que rastreaba hasta el último centavo cuánto tenía

Pero debía ser consciente de que era millonario. Es por ello que aplicó una terapia de choque que el mismo diseñó. "Llamé a mi banco y le dije: 'Me gustaría venir y sacar un millón de libras en efectivo'", fueron las palabras que dejaría al empleado bancario perplejo. Tras recoger su dinero, lo esparció por su cama para mirarlo atentamente y pensar lo siguiente:

Amigo, si todo lo demás falla, si gastas todo en juegos de azar, o lo gastas en criptomonedas, o algo malo, al menos, tienes este millón de libras en efectivo

A partir de aquí ya había superado el trauma de ser multimillonario. Ahora comenzaba a invertir su dinero. Pero nada de estar comprando mansiones, superyates o cochazos. Este joven decidió invertir su dinero en fondos S&P 5000 y acciones de Shopify y Cloudflare.

Pero además de estar inversión más clásica, también apuesta por otros tipos de activos. El joven ha decidido invertir parte del dinero en financiar plantaciones de aguacates, de soja o mango en África e incluso en uranio o litio. Pero lo que tiene claro es que para el la propiedad no es su forma de generar de riqueza. Algo que rompe totalmente con lo que hemos visto hasta ahora en los grandes ricos de nuestro planeta con un patrimonio realmente extenso.

