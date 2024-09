Una experta desvela el mayor error que comete la Generación Z en las entrevistas de trabajo y da un consejo: vístete

En Genbeta a menudo escribimos sobre estudios y análisis acerca de las personas nacidas entre los años 1997 y 2012 (más o menos, otros teóricos apuntan a otros fechas y lo alargan hasta 2015). Y estos estudios suelen suscitar mucho interés. La Generación Z tiene sus propios principios que van a traer a nuestras empresas.

Ya son y serán nuestros compañeros de trabajo y merece la pena conocer mejor sus particularidades. Sabemos que han venido a poner en jaque ciertas prácticas tradicionales de las empresas, a veces poco justas con los trabajadores.

De hecho, ya hemos visto que el 'ghosting' laboral existe y que si una persona joven no se siente comprometida con el trabajo que va a realizar, es capaz de no asistir ni siquiera a su primer día de trabajo. Conociendo mejor a esta generación, no correrás estos riesgos. O que para la juventud, llegar 10 minutos tarde no es un problema y que eso puede dar muy mala imagen en una entrevista de trabajo.

Y hoy vamos a conocer lo que dice la experta en reclutamiento Emily Levine sobre algo que se repite a menudo ahora con la juventud en las entrevistas de trabajo, que no había sido tan llamativo con las generaciones anteriores: la vestimenta.

La importancia de la imagen

Emily Levine lleva años entrevistando candidatos a puestos de trabajo. Levine se incorporó a la empresa de contratación Career Group Companies en 2010 y ahora es vicepresidenta ejecutiva de la empresa. Ha contratado personal para el sector inmobiliario, de consultoría, de finanzas... y ha dado una entrevista a la CNBC donde explica que a lo largo de carrera en el sector, ha visto algunos comportamientos alocados en las entrevistas de trabajo. Y algunos de los casos más extraños sucedieron el año pasado, cuando entrevistaba a candidatos más jóvenes.

Muchos "candidatos de la generación Z no conocen, diría yo, la etiqueta de las entrevistas". Por ejemplo, cuenta que realizando entrevistas online hubo un joven que realizó la entrevista desde su cama y que además, alguien le preguntó desde el otro lado de la línea y esa persona respondió, delante de Levine que "cuando no tengo tanta pereza, me voy al sofá”.

Si vas a hacer una entrevista desde casa, hazla en un escritorio, una mesa de la cocina “o cualquier área que tenga un trasfondo profesional” y una habitación limpia, dice. Si eso no es posible para ti, intenta desenfocar el fondo o poner un fondo de archivo.

Consejos de la experta

Además, recomienda mostrar entusiasmo. “Es importante hacer un buen contacto visual, asentir con la cabeza en los momentos apropiados cuando estás de acuerdo con lo que dice el entrevistador”, dice Levine. “Asegúrate de sonreír también”.

Otra historia que cuenta la experta es la de un candidato que se presentó a la llamada de Zoom con una bata de baño y que otros se han presentado incluso con menos ropa. Según sus palabras: más de un candidato joven ha usado una blusa apropiada para el trabajo pero estaba “completamente desnudo de abajo”, algo que pudo ver por un descuido con la cámara o porque había un espejo que mostraba el cuerpo entero de la persona.

