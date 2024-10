Muchas ofertas de trabajo atacan directamente a los valores de los trabajadores. El conflicto generacional con la Gen Z será enorme

Cuando alguien llega a replantear un sistema muy asentado es común que se tome como un desafío. Ya hemos analizado cómo esto nos pasó a los millennials (ya hace años que nació el término generación de cristal para quitar importancia a nuestras quejas), y ahora ha llegado el turno de analizar a la generación que está acabando su formación y está entrando de lleno en el mercado laboral: la Generación Z (o Gen Z).

Muchos son los estudios que analizan a los profesionales más jóvenes como un todo para poder entenderlos. La sugerencia de muchos expertos es que es mejor hacer esfuerzos por comprenderlos que mantenerse en la crítica, ya que serán gran parte de la fuerza laboral en cuestión de pocos años. Aun así, muchos jefes dicen que la generación Z es la más difícil para trabajar.

Al mismo tiempo, tenemos a generaciones mayores ofreciendo unas condiciones de trabajo horribles y haciendo comentarios tan recurrentes como que la juventud se ofende por todo. Hoy recogemos una oferta de trabajo compartida en el foro Reddit que no tiene desperdicio.

Qué pide y qué no esta empresa

Una empresa busca a personas comunicativas, dispuestas "a hablar cuando identifican un problema", con capacidad de respuesta rápida, orientadas al trabajo en equipo, capaz de llevarse bien con otros miembros de la plantilla, hábiles en liderazgo y relaciones interpersonales y capaz de aceptar críticas constructivas, entre otros asuntos.

El horario es de 8 a 5 de la tarde, por lo que dan una hora de descanso ya que afirman que son 40 horas semanales. Tiene que ser una persona graduda en finanzas, es un plus si tienen un MBA, y seis años de experiencia en finanzas con experiencia en comercio electrónico. Se pide que conozca las siguientes herramientas de software: Excel/Google Sheets, Avalara, Click-Up, Google Drive, G-Suite, Quickbooks y Gusto.

Y ahora viene lo mejor: lo que no buscan. Concretamente, dice el anuncio que esa vacante no es para alguien que: "es susceptible y no puede manejar comentarios o críticas constructivas", tiene "una mentalidad de víctima", prefiere un entorno de trabajo de ritmo lento, tiene que recibir reprimendas para hacer su trabajo, no está disponible para trabajar durante el horario de atención y.... atención, los candidatos no pueden tener "un problema con el cristianismo".

Tampoco quieren gente que tenga su propio negocio o, es más, que en algún momento de su vida haya tenido su propio negocio. Cabe decir que en lo que buscan de trabajadores, también indican que tiene que aceptar la cristiandad. La captura de pantalla mostrada en Reddit no muestra el salario que se ofrece. Pero alguien comenta que sí vio la vacante y que el pago era "una basura", afirma literalmente.

Uno de los comentarios resume lo que la oferta querría decir en otras palabras más directas como que las personas que no toleran el acoso que estarían dispuestas a denunciar abusos sexuales en el lugar de trabajo no deberían enviar su solicitud. Tampoco las personas que quieran hacer el trabajo de una persona o que quieran un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Otros dicen que en todas las red flags del anuncio se les olvidó añadir que en esa empresa son "como una familia".

