Neom prometía ser un paraíso tecnológico lleno de glamour en Arabia Saudí. Los influencers que viven allí muestran todo lo contrario

Arabia Saudita es conocida, entre otras cosas, por realizar proyectos muy ambiciosos y de gran calibre. Uno de ellos es el proyecto Neom y The Line que consiste en la creación de una gran ciudad tecnológica para atraer a personas de todo el mundo. Para esta tarea de atracción, Arabia está usando el 'poder' con el que pueden contar los influencers que se están dedicando a publicitar las bondades de esta ciudad en proyecto.

El objetivo que tenía Arabia con este proyecto era el de atraer hacia la ciudad de Neom, "The Line" a un total de 1,5 millones de personas para el año 2030. Todas estas para que residieran en esta gran metrópolis tecnológica. Si bien, a día de hoy estamos viendo como el proyecto se ha tenido que reducir y se han comenzado a generar dudas de si se va a poder llegar a cumplir este objetivo marcado.

Un proyecto que prometía mucho, pero que no termina de despegar

Lo que tiene claro Arabia es que necesita la ayuda de los vloggers y algunos 'influencers' para poder publicitar la ciudad a través de redes sociales como TikTok. Una campaña de publicidad que quiere atraer a estos futuros residentes, aunque de momento no está funcionando demasiado bien al no haber alcanzado una gran repercusión.

Si nos atendemos a lo que muestran estos influencers, vemos como Jessica Herman, con 17.000 seguidores en TikTok todavía queda mucho para que esta sea una ciudad a la que sea atractivo ir a vivir. En concreto, vemos como pasea con sus hijos a través de calles con escaso número de personas y lleno de viviendas prefabricadas. Todo para ir a un comedor para cenar con toda su familia.

Aparte de esta, han sido otras madres las que han ido compartiendo su día a día con su familia en las redes sociales. Sara Sarasid, con 24.000 seguidores en TikTok o Aida McPhereson como 28.000 seguidores muestran algo similar: una familia feliz en Neom. El problema está en que el ambiente no transmite el glamour que estaba en los planes de los inversores.

Estos ambientes tan lúgubres han hecho que las redes sociales también se llenen de críticas hacia este proyecto. Algunos apuntan a que "Neom no es más que un complejo de expatriados construido para que los occidentales puedan trabajar en Arabia Saudita". Incluso algunos periodistas, como Matt Bevan, van más allá al categorizar esta ciudad como un auténtico polígono industrial:

Vaya, esto se ve genial. Siempre he soñado con vivir en un polígono industrial en la superficie del sol

De momento esta ciudad está siendo un auténtico proyecto al que todavía le queda mucho trayecto por delante. No está claro si las influencers que hay promocionando esta ciudad tienen alguna compensación económica a cambio. Lo que está claro es que no está saliendo como se esperaba y los inversores ahora mismo están generando un auténtico caos debido a que los costes no paran de aumentar, teniendo que volver a pensar las bases de esta ciudad. De esta manera, esta ciudad, más allá de ser un gran éxito se ha convertido en un gran problema para Arabia.

Imágenes | Neom X

