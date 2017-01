No te emociones con Opera Neon, es un proyecto sin plan de futuro que ni siquiera llegará a Linux

Apenas ayer les hablábamos sobre un nuevo navegador experimental de Opera que luce casi como un mini sistema operativo y que ha sido llamado Neon. El concepto es sumamente interesante y ha despertado mucho interés en la web, especialmente entre los entusiastas de la tecnología.

Sin embargo, y a pesar de hablar de él como la forma en la que en Opera visualizan el futuro de la computación, este proyecto no tiene planes de continuar siendo desarrollado pues era solo una cosa con la que los programadores se estaban divirtiendo.

Neon fue lanzado este jueves 12 de enero, y puede ser descargado solo para Windows y macOS. Como es de esperarse los usuarios de Linux se sintieron algo decepcionados de no poder probar el interesante navegador. En Twitter varias cuentas como la gente de OMG! Ubuntu! se lanzaron a preguntar si habría versión para Linux y la respuesta que dieron desde el Twitter oficial de Opera es que no, no esta vez.

@TuxICT Right now Neon is a fun project that our developers were working on & we're not planning to develop it further. — Opera (@opera) 13 de enero de 2017

Ni ahora ni nunca. Pero la razón no es que Opera no quiere llevar Neon a Linux, es que no va a continuar desarrollando Neon, pues era solo un proyecto de una sola vez. Así que no te emociones demasiado con él, pues esa versión es la única que probablemente veremos.

No todo son malas noticias, lo más seguro es que algunas de esas interesantes características del navegador experimental terminen llegando al mismo Opera, o al menos eso nos gustaría pensar a los más optimistas. Opera siempre se ha caracterizado por ser innovador con su navegador y a muchos nos gustaría verlo brillar más en los próximos años.

