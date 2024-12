Spotify Wrapped 2024: cómo ver tu resumen del año con tus estadísticas de temas y artistas favoritos

La espera ha terminado. Spotify ya ofrecido su repaso musical anual a todo el mundo. Wrapped 2024 llega a la aplicación y a su web para que podamos acceder a una lista interactiva y muy vistosa de todos los temas y artistas que más hemos escuchado durante este año.

Si eres un seguidor asiduo de esta lista de reproducción, seguramente sepas cómo acceder a ella. No obstante, bajo estas líneas te contamos cómo puedes disfrutar de este repaso anual y disfrutar de Wrapped 2024 con tu lista de canciones y artistas favoritos del año.

Cómo acceder a Spotify Wrapped 2024

Esta característica suele ser una de las más esperadas por los usuarios, ya que es una muy buena manera de darle un repaso a todo lo que has escuchado a través de Spotify. Acceder a este resumen es muy sencillo, ya que lo tendrás disponible en la sección de 'Inicio' de la plataforma.

En esta sección deberás seleccionar la pestaña de 'Wrapped' y encontrarás varias listas en las que podrás ver todos los temas que más has escuchado durante este 2024. De esta manera, tendrás acceso no solamente a tu presentación personalizada con las estadísticas de escucha, sino a una lista para que puedas acceder fácilmente a todo lo que has escuchado durante este 2024.

De esta forma, a partir de hoy, cuando abras la aplicación y te salte el aviso, podrás acceder a Wrapped 2024 fácilmente. Generalmente Spotify se esfuerza en ofrecernos una presentación a la altura, muy colorida y visual, que acompaña con gusto a todos nuestros rankings de música.

Wrapped suele funcionar muy similar a las historias de Instagram, por lo que podrás ir pasando de una en una sus tarjetas e ir viendo qué es lo que más has escuchado en 2024, tanto música, como géneros, artistas, podcasts y más.

El repaso del año no solo nos ofrece un resumen personalizado, sino que también hace balance de todo lo que más se ha escuchado a nivel mundial y nacional en Spotify. Bajo estas líneas te dejamos con la lista de los artistas más escuchados a nivel mundial, canciones más reproducidas y álbumes más escuchados.

En desarrollo...

Artistas más escuchados a nivel mundial en 2024

Taylor Swift The Weeknd Bad Bunny Drake Billie Eilish Travis Scott Peso Pluma Kanye West Ariana Grande Feid

Canciones más escuchadas a nivel mundial en 2024

“Espresso”, de Sabrina Carpenter “Beautiful Things”, de Benson Boone “BIRDS OF A FEATHER”, de Billie Eilish “Gata Only”, de FloyyMenor y Cris Mj “Lose Control”, de Teddy Swims “End of Beginning”, de Djo “Too Sweet”, de Hozier “One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp)”, de The Weeknd, JENNIE y Lily Rose Depp “Cruel Summer”, de Taylor Swift “Die With A Smile”, de Lady Gaga con Bruno Mars

Álbumes más escuchados a nivel mundial en 2024

“THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY”, de Taylor Swift “HIT ME HARD AND SOFT”, de Billie Eilish “Short n' Sweet”, de Sabrina Carpenter “MAÑANA SERÁ BONITO”, de KAROL G “eternal sunshine”, de Ariana Grande “1989 (Taylor's Version)”, de Taylor Swift “SOS”, de SZA “Lover”, de Taylor Swift “Fireworks & Rollerblades”, de Benson Boone “Starboy”, de The Weeknd

Imagen de portada | Spotify

En Genbeta | Este simple ajuste en Spotify te permite escuchar música a más calidad en cualquier dispositivo