Twitter ofrece más herramientas para combatir a los trolls

Todos sabemos que existe un problema de acoso en Twitter. Lo saben sus usuarios y lo sabe, por supuesto, la compañía. Y desde hace muchos años, pero es ahora desde hace unos meses, cuando por fin se empiezan a implementar medidas. Los usuarios de la red social podrán filtrar las menciones que llegan desde cuentas recién creadas, personas que no sigues o personas que no te siguen.

Son filtros interesantes porque no sólo se evita el potencial acoso de cuentas creadas sólo para insultar/amenazar/ridiculizar cuando su cuenta principal es bloqueada, sino que se da la opción de que la gente pueda dejar de leer a las respuestas que llegan de rebote cuando su tuit se hace viral y la gente responde sin entender el contexto del tuit o quién lo ha escrito.

En el caso más extremo, existe la opción de no leer a nadie que no sigas. Por un lado se evita la conversación, pero es una buena utilidad para los famosos o usuarios muy populares en la red hartos de "mongoreplies".

Hace unas semanas Twitter añadió la posibilidad de filtrar a gente que no haya verificado su teléfono/email o no haya cambiado su avatar.

Ahora bien, no nos confundamos, Twitter está escondiendo la suciedad debajo de la alfombra, no eliminándola. Al menos los usuarios tendrán ahora una opción de protegerse ante cuentas nuevas hechas sólo para molestar o amenazar.

