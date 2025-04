La UE tiene un gran as en la manga para que prospere la negociación por los aranceles con EEUU: presión en los servicios digitales

Las últimas semanas están siendo especialmente agitadas para la economía mundial. La imposición de aranceles globales por parte de Estados Unidos provocó fuertes caídas en los principales índices bursátiles, arrastrando especialmente a las grandes compañías tecnológicas. Ahora, Donald Trump ha decidido pausar temporalmente esta política arancelaria para abrir la puerta a nuevas negociaciones con los países afectados. Sin embargo, en Europa ya tienen preparadas sus estrategias por si las conversaciones no prosperan.

Horas antes de que Trump anunciara esta pausa, la Unión Europea había empezado a responder imponiendo aranceles a bienes materiales importados desde Estados Unidos. No obstante, tras el movimiento de Trump, la UE también optó por retirar estas medidas para facilitar el diálogo entre ambas potencias.

Europa ya apunta a los servicios como arma contra Estados Unidos

A pesar de esta tregua, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dejado claro que Europa tiene un as bajo la manga si las negociaciones fracasan.

En una entrevista concedida al Financial Times, Von der Leyen advirtió que la UE ya está trabajando en medidas de represalia que incluirían, entre otras opciones, gravámenes a los ingresos publicitarios de los servicios digitales.

Estamos desarrollando medidas de represalia [...] Hay una amplia gama de contramedidas en caso de que las negociaciones no sean satisfactorias [...] Un ejemplo es que se podría poner un gravamen a los ingresos publicitarios de los servicios digitales

De aplicarse, esta medida sería un golpe duro para gigantes tecnológicos estadounidenses como Apple, Google o Meta, que verían cómo Europa impone nuevos impuestos sobre sus ingresos publicitarios. Algo que ya se intentó en España con la famosa 'tasa Google', pero que desapareció sin haberse aplicado casi.

Actualmente, estas compañías ya están obligadas a pagar ciertos impuestos "intocables", como el IVA sobre los servicios que prestan en Europa, según apuntó Von der Leyen. Esto podría provocar un aumento en los precios de sus productos en los países de Europa.

Precisamente, el IVA se ha convertido en un punto de fricción entre ambas potencias. Desde Estados Unidos consideran que este impuesto actúa como un arancel encubierto que penaliza a sus empresas. Sin embargo, para la presidenta de la Comisión Europea, las normativas fiscales sobre la economía digital son "decisiones soberanas" que no están sobre la mesa de negociación.

Aunque hasta hace poco existían divisiones dentro de la UE sobre la posibilidad de atacar los servicios digitales en este conflicto comercial, la situación parece estar cambiando. Bruselas está endureciendo su postura y contempla represalias contundentes para reforzar su posición negociadora.

Según los datos del analista Jerry Par P., en 2022 Estados Unidos exportó a Europa servicios digitales por valor de 187.000 millones de dólares. Esta cifra convierte a los servicios digitales en una poderosa herramienta de presión para la UE.

Pero Europa no se limita a esta opción. También tiene a su disposición el llamado Instrumento contra la coerción, que, según el Ministerio de Economía de España, puede utilizarse para restringir el comercio de servicios como medida de defensa económica. Aunque hasta ahora se había evitado recurrir a este instrumento, Von der Leyen no ha dudado en mencionarlo como una alternativa viable si las negociaciones no llegan a buen puerto.

