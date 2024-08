Windows 11 no era peor que Windows 10 en juegos. Solo había que optimizarlo mucho más, justo lo que ha hecho Microsoft

La actualización 24H2 de Windows 11 ofrecerá toda una oleada de novedades a los usuarios, entre ellas una integración más completa de la inteligencia artificial por parte de Microsoft, una renovación del explorador de archivos, e incluso mayores opciones de ahorro de energía, según la compañía.

Sin embargo, también habrá novedades para los amantes de los videojuegos. Y es que según AMD, la actualización 24H2 mejorará el rendimiento de sus CPUs, lo que se traduce en una mayor tasa de fotogramas por segundo en buena cantidad de títulos. Algunos analistas ya le han podido echar un ojo a esta actualización testeando algunos juegos junto a procesadores Ryzen de AMD y el salto parece ser bastante significativo.

Windows 11 24H2 mejora el rendimiento de los juegos en procesadores AMD

AMD reveló recientemente que parte de su código de bifurcación en sus procesadores se optimizará en la versión 24H2 de Windows 11, una actualización que se espera para el próximo mes de septiembre. La nueva versión de Windows 11 no solamente traería un gran incremento en el funcionamiento de los nuevos procesadores de AMD con arquitectura Zen 5, sino que también ofrecerá mejoras de rendimiento en Zen 3 y Zen 4.

“Zen 5 verá el mayor incremento, pero esta actualización de Windows también mejorará el rendimiento de Zen 4 y Zen 3”, afirmaba la compañía en una publicación de su blog oficial.

Imagen: AMD

Si bien el fabricante no ha detallado específicamente cuánta mejoría habrá en juegos, AMD ha mostrado algunos benchmarks en juegos como Far Cry 6, Cyberpunk 2077 o Hitman 3, con mejoras de 13%, 7% y 3% respetivamente en cuanto a rendimiento en fotogramas por segundo (fps). Far Cry 6, por ejemplo, pasaba de 162 fps (en un Ryzen 9 9950X a 1080p y gráficos en alto) a 183 fps con la actualización 24H2 de Windows 11.

Además de lo mencionado por AMD, ya hay quienes han estado probando la actualización 24H2 (que de momento solo se encuentra disponible para insiders) con algunos juegos en equipos con procesadores AMD. Hardware Unboxed publicó un vídeo en su canal de YouTube testeando múltiples juegos y comparando su rendimiento entre la actualización 23H2 y 24H2 de Windows 11. En los benchmarks podemos ver un gran incremento en la tasa de fotogramas de una buena serie de juegos.

Mejora de rendimiento en un AMD Ryzen 7 7700X con la actualización 24H2 de Windows 11. Imagen: Hardware Unboxed

En juegos como Gears 5, Modern Warfare III, Fortnite, F1 24, Callisto Protocol, Hogwarts Legacy y otros tantos, el rendimiento ha sido notablemente superior en un procesador de AMD con la actualización 24H2 de Windows 11. La compañía prometía mejoras de rendimiento y parece que finalmente así ha sido.

Según las pruebas, donde se ha utilizado un Ryzen 7 7700X, en más de 40 juegos se ha obtenido una mejora de más del 10% en resolución 1080p. No obstante, hay juegos que han recibido mejoras mucho más significativas, como es el caso de Gears 5 con un 32% de mejora, Modern Warfare II con un 26% o Callisto Protocol con un 25%. También cabe mencionar que, ha habido juegos en los que la diferencia no ha sido tanta o apenas ha habido mejoría. Todas las pruebas se realizaron con una gráfica GeForce RTX 4090.

Para Zen 5, la mejora parece ser ligeramente superior incluso. Y es que en las pruebas con un Ryzen 7 9700X, hay una mejora de rendimiento media de un 11% con la actualización 24H2. Juegos como Gears 5, Fortnite, Remnant 2 o Star Wars Jedi Survivor han sido los más afectados, con una mejora del 35%, 30%, 22% y 21% respectivamente.

Mejora de rendimiento en un AMD Ryzen 7 9700X con la actualización 24H2 de Windows 11. Imagen: Hardware Unboxed

Todo apunta a que Windows 11 está recibiendo las optimizaciones necesarias para hacer del sistema uno que ofrezca un gran rendimiento en juegos. Muchos han sido reticentes a actualizar de Windows 10 a Windows 11 por los problemas de optimización de sus inicios, o por esta opción que disminuía el rendimiento de los juegos, pero vemos que Microsoft, junto al trabajo de optimización de demás fabricantes como AMD, Intel y Nvidia, están dando el callo para mejorar Windows 11 en todos los aspectos.

Si bien los procesadores Ryzen 9000 con arquitectura Zen 5 han dejado mucho que desear en comparación a las promesas de AMD y según los análisis de múltiples medios, parece que la actualización 24H2 de Windows 11 obligaría a reevaluar los resultados obtenidos con estos procesadores hasta el momento, pues la mejoría es significativa.

Imagen de portada | Ahmed Atef

En Genbeta | Microsoft se explicó mal: el Panel de control todavía no se va, pero tampoco te encariñes mucho con él