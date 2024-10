Conseguí un puesto a tiempo completo como desarrollador autodidacta. Y estos fueron los 9 recursos formativos que usé

La historia de 'Oodtoon', un usuario que pasó de ser profesional de ventas a desarrollador de software (y, además, en la misma empresa) tras haberse formado en programación de manera totalmente autodidacta durante dos años, es una inspiración para quienes buscan cambiar de carrera sin una educación formal en el ámbito del software...

..una educación que, como ya abordamos recientemente, suele aportar poco a sus titulados en lo que respecta a aprender a programar.

Primeros pasos: el cambio profesional

Oodtoon ha relatado en un hilo de Reddit que se encontraba atrapado en un puesto de trabajo que no lo llenaba. Esa insatisfacción fue el catalizador que lo impulsó a buscar otras opciones profesionales: tras varios intentos fallidos de cambio, descubrió el mundo de la programación.

La transición no fue fácil: empezó a aprender lo básico del código, como la sintaxis en JavaScript, a través de tutoriales online, cursos gratuitos y documentación técnica. Su aprendizaje empezó desde cero, sin ningún tipo de conocimiento previo en programación o tecnología.

Estrategia de aprendizaje: rutina de dedicación diaria

Para 'Oodtoon', el aprendizaje autodidacta fue una disciplina constante y organizada. Dedicaba todo su tiempo libre a escribir código, aprovechando incluso momentos en el tren de camino al trabajo o durante su hora de almuerzo, y durante las noches tras llegar a casa.

Este esfuerzo constante lo llevó a avanzar de manera rápida y sostenida, desde los fundamentos de JavaScript hasta tecnologías avanzadas como React, Svelte, MongoDB, y TypeScript. En sus propias palabras, el aprendizaje práctico a través de proyectos le permitió consolidar conceptos complejos.

Sus recursos formativos

En su hilo de Reddit, Oodtoon compartió una lista detallada de recursos y estrategias que utilizó a lo largo de su viaje:

FreeCodeCamp: Esta plataforma gratuita de aprendizaje fue su punto de partida, donde adquirió una base sólida en JavaScript y conceptos básicos de desarrollo web. Curso de JavaScript para principiantes de 3 horas. 7 juegos sencillos creados con JavaScript: "Escribe código mientras miras el vídeo Cuando sientas que ya lo has entendido, intenta codificar un juego sencillo tú mismo. Seguir este tutorial fue lo que hizo que JavaScript empezara a funcionar". Harvard CS50: Aunque el curso no estaba centrado en el desarrollo de aplicaciones, le ofreció una comprensión fundamental de la informática y de cómo funcionan las computadoras, conocimientos esenciales para cualquier desarrollador. Full Stack Open: Uno de los cursos más relevantes en su formación, le enseñó a desarrollar aplicaciones web de 'extremo a extremo' (incluyendo tanto el manejo de React en el front-end como de bases de datos como MongoDB en el back-end). Kevin Powell y ByteGrad en YouTube: A través de estos canales (I y II) , Oodtoon adquirió conocimientos específicos sobre CSS y buenas prácticas en React, lo que enriqueció sus habilidades en diseño y usabilidad web. Tutorial de Svelte: "Aquí tienes un tutorial práctico sobre cómo usar su framework. Sólo recomiendo realizar este curso después de haber realizado un curso más extenso que explique en profundidad un marco de trabajo de JS (por ejemplo, Full Stack Open)". Frontend Masters: En esta plataforma, Oodtoon tomó cursos en estructuras de datos y algoritmos, temas cruciales para entrevistas técnicas en el mundo de la programación. Documentación de MDN: La lectura exhaustiva de documentación técnica en MDN (Mozilla Developer Network) fue clave para entender los fundamentos de HTML, CSS y JavaScript.

El papel de los proyectos prácticos

La práctica fue el núcleo de su aprendizaje, y sus proyectos iniciales fueron cruciales para cimentar su comprensión de conceptos clave. Empezó con proyectos lúdicos como el clásico juego de la "serpiente" y el "conecta cuatro", que le permitieron aprender sobre lógica de programación y algoritmos.

A medida que avanzaba, desarrolló aplicaciones más complejas como un sistema de seguimiento de clientes para ventas, una aplicación de ajedrez online que le llevó varios meses, y un sistema de creación 3d de sándwiches usando Three.js.

Su portafolio de proyectos también incluyó trabajos de freelance, donde desarrolló páginas para pequeños negocios y desarrolló una aplicación deportivas, entre otros proyectos independientes.

Estos proyectos no solo le brindaron la experiencia técnica que necesitaba, sino que también reforzaron su confianza y le enseñaron a enfrentar problemas cotidianos que, según explica, "no se pueden aprender exclusivamente desde la teoría".

El gran salto

Después de un año y nueve meses de dedicación, 'Oodtoon' vio una oportunidad en propia empresa: estaba disponible un puesto como ingeniero junior, por lo que decidió postularse. Tras dos semanas de entrevistas, recibió la tan esperada oferta (acompañada de un aumento salarial y de la satisfacción de dejar atrás su empleo como vendedor).

Reconoce haber sufrido, después de eso, del "síndrome del impostor", un sentimiento común entre los programadores novatos consistente en la inseguridad de sentirse fuera de lugar y/o inadecuadamente preparado para el puesto asumido.

Sus consejos para otros que desean emprender el mismo camino son claros: estudiar los fundamentos, no saltarse la práctica de proyectos y no desanimarse ante la complejidad de ciertos conceptos. Además, sugiere no depender sólo de cursos y vídeos, sino también leer documentación oficial y, cuando sea posible, contar con el apoyo de amigos o mentores en la industria.

