Suerte intentando meter a un desarrollador en la oficina: casi el 90% quiere trabajar en remoto, según datos de GitHub

GitHub ha publicado su informe anual sobre su enorme comunidad de desarrolladores: The 2021 State of the Octoverse, y por primera vez la investigación realizada para mostrar estos datos ha combinado encuestas a más de 12.000 programadores y datos de telemetría de más de cuatro millones de repositorios alojados en la plataforma.

Una gran parte del informe está dedicado a encontrar respuestas a qué prácticas hacen que los equipos de programadores sean más productivos, rindan más, y tengas mejores experiencias. Un punto muy importante en esto es el trabajo en remoto, algo que, como los números muestran, se ha convertido en fundamental para casi todos los que trabajan en esto.

Los programadores prefieren definitivamente el teletrabajo

Si bien apuntan que en 2021 la productividad comenzó a regresar a los niveles "pre-pandemia" tras el bajón que afectó a todo el mundo con el enorme caos que fue 2020, también dejó claro algo: el paradigma que enfrentan las empresas con el cambio completo a trabajo en remoto o a un modelo híbrido.

De los 12 mil desarrolladores encuestados para este informe, solo el 10.7% espera volver a una oficina cuando "la pandemia termine" (como sea que luzca ese momento en el futuro). Esto representa una caída del 30% versus años anteriores, cuando el 41% de los desarrolladores iban a trabajar a una a tiempo completo o parcial.

De hecho, tanto el modelo híbrido como el remoto por completo han surgido en preferencia, mientras casi el 50% de los desarrolladores prefieren la idea de tener solo algunos miembros del equipo en la oficina mientras otros trabajan en remoto (hibrido), un enorme 38.8% prefiere la idea de que todo el equipo teletrabaje.

Casi el 40% de los desarrolladores quiere formar parte de un equipo donde todos los miembros trabajen 100% en remoto

Esta tendencia no es algo que afecte solo a desarrolladores, tras la pandemia cada vez menos empleados quieren volver a las oficinas, aunque varía mucho dependiendo de dónde vivas. Sin embargo, en el sector tecnológico la tendencia es más marcada, estos datos de GitHub lo reafirman. Solo hay que ver cómo el teletrabajo como opción ha pasado del 30 al 80% en las ofertas de Hacker News.

GitHub, adquirida por Microsoft en 2018 por 7.500 millones de dólares, ya era en ese momento la plataforma de desarrollo por excelencia, pero en los últimos años ha experimentando un crecimiento aún más excepcional.

Tan solo en 2021 añadieron 16 millones de nuevos usuarios y ya cuentan con 73 millones de desarrolladores registrados en la plataforma. En lo que va de año se han creado más de 61 millones de nuevos repositorios, y según datos de la propia GitHub, el 84% de las empresas del Fortune 100 usan GitHub Enterprise.