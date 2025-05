Algunos programadores de Amazon temen acabar como los trabajadores de sus almacenes: de escribir código a revisar el de una IA

Amazon se encuentra en pleno proceso de transformación, y la inteligencia artificial está ganando un papel protagonista en sus procesos de desarrollo de software. La compañía, liderada por Andy Jassy, cree firmemente que la IA puede aportar grandes beneficios y, sobre todo, acelerar el ritmo de trabajo, aumentando así la productividad. Sin embargo, esta apuesta ya está generando tensiones internas.

Según informa The New York Times, los directivos de Amazon están presionando a sus ingenieros para que adopten las herramientas de IA con urgencia. Esta presión se traduce en mayores exigencias en cuanto a volumen de código generado y menor flexibilidad en los plazos de entrega. Incluso, un ingeniero ha señalado que algunos equipos se han reducido a la mitad de su plantilla, pero se espera que mantengan la misma producción de código gracias al uso de herramientas de IA.

La IA comienza a generar muchos problemas para los trabajadores

Para fomentar esta transición, Amazon ha incentivado el uso de sus propios asistentes de codificación mediante competiciones internas entre programadores. Estos asistentes son capaces de sugerir líneas de código o incluso generar partes completas de programas de forma autónoma. Algunas estimaciones internas apuntan a que la compañía ya ha logrado ahorrar "el equivalente a 4.500 años de trabajo de desarrollador".

Pero no todos los ingenieros están convencidos. Muchos muestran escepticismo ante estas herramientas, tanto por los errores que generan como por el temor a que terminen reemplazando su trabajo. Según The New York Times, el código generado por la IA requiere una revisión exhaustiva y una depuración constante. Un desarrollador lo resumía así:

Es más divertido escribir código que leer y corregir el código de una IA

También se están viendo afectadas las etapas de formación de los nuevos programadores. Al automatizar procesos como la redacción de propuestas técnicas o la validación de software, muchos jóvenes desarrolladores no adquieren experiencia en tareas fundamentales para su crecimiento profesional.

Desde Amazon insisten en que su objetivo no es reemplazar a los desarrolladores, sino "aumentar" su experiencia. Un portavoz de la compañía explicaba:

"Seguiremos adaptando la forma en que incorporamos la IA generativa en nuestros procesos."

Lo que está claro es que la industria tecnológica está enfocada ahora en priorizar la eficiencia y la velocidad en el desarrollo de software, lo que está generando un nuevo escenario de trabajo para los ingenieros.

En este contexto de presión, algunos empleados han comenzado a organizarse. Muchos se han unido al grupo Amazon Employees for Climate Justice, que no solo presiona para que la empresa reduzca su huella de carbono, sino que también canaliza el malestar de los trabajadores con el estrés generado por este nuevo modelo de desarrollo impulsado por la IA.

Amazon no es un caso aislado. Otras tecnológicas como Shopify también están apostando fuertemente por la IA. Su CEO ya adelantó que el uso de herramientas de IA será un factor clave en las evaluaciones de desempeño, llegando a afirmar que “quien no se adapte a trabajar con IA, no tendrá futuro en Shopify”.

Algunos desarrolladores en Amazon comparan esta situación con lo que ocurrió en sus almacenes. Hace unos años, el seguimiento de inventario era una tarea exclusivamente humana. Con el tiempo, la robótica asumió esa función. Hoy, temen que ocurra algo similar: que la IA tome el control de la programación y que ellos pasen de ser creadores de código a simples revisores de lo generado por las máquinas.

