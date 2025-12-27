Los CEO cada vez exigen más horas de trabajo mientras los empleados valoran más que nunca el ocio. La IA tiene mucha culpa de ambos

El equilibrio entre la vida laboral y la personal vs las jornadas 996 que están exigiendo mucha empresas de IA tanto en Estados Unidos como en Europa. Hay una distancia importante entre lo que los empleados han empezado a apreciar con el paso del tiempo y lo que los directivos están exigiendo en las empresas a sus trabajadores bajo la amenaza de que una inteligencia artificial pueda quitarles el empleo.

Y nuevos datos ponen sobre la mesa esta realidad. Según Randstad, el 74% de la generación Z considera que el equilibrio entre la vida laboral y personal es una de las principales consideraciones a la hora de elegir un trabajo en 2025, el porcentaje más alto de todas las generaciones. De acuerdo con Fortune, en 20 años que lleva elaborando su informe Workmonitor, es la primera vez que el equilibrio entre la vida laboral y personal supera al salario como factor principal para todos los trabajadores.

En Genbeta ya hemos recogido otros informes que muestran tendencias similares. La consultora Deloitte afirmaba en un informe de 2023 que la juventud "tiene una perspectiva totalmente única de las carreras profesionales y de cómo definir el éxito en la vida y en el mundo laboral" frente a los mayores" Y afirmaba el informe que "sus prioridades son encontrar un equilibrio entre la vida laboral y personal pero también que su trabajo tenga un sentido de propósito y poder aprender y adquirir nuevas habilidades".

Las ambiciones de los trabajadores... y la IA

Pero... todo esto choca con otra realidad. A medida que la IA ha remodelado las estructuras corporativas, muchos ejecutivos claman que trabajan más duro que nunca y esperan que todos los demás sigan su ejemplo. En Genbeta hemos analizado cómo las empresas de la IA alertan de que acabarán con mucho talento humano pero, por ahora, son las que más horas y oficina exigen a la gente, porque el talento humano realmente es indispensable.

Al mismo tiempo, muchos trabajadores parecen estar esperando que la IA finalmente se haga cargo de sus tareas rutinarias en el nuevo año, aliviando su carga de trabajo y acortando la semana laboral, o al menos creando más espacio para la vida fuera de la oficina, porque grandes millionarios de las tech dicen que esto sucederá pronto, como dicen Musk o Gates. Otros conocedores del tema dicen simplemente que la gente tendrá más tiempo libre porque no habrá trabajo.

Los CEO presumiendo de la necesidad de trabajar

Pero, en la práctica, continúa la tendencia de los líderes de las empresas de exigir más y más horas. Muchas veces, probablemente, usando el temor de la gente de quedarse sin empleo. Hay casos muy claros: desde impulsar la vuelta a la oficina hasta elogiar la disponibilidad las 24 horas del día. Pero está claro que los directores generales están modelando una cultura en la que las líneas entre el trabajo y la vida personal se difuminan.

El director general de Nvidia, Jensen Huang, por ejemplo, dijo que este año había trabajado siete días a la semana, incluidos los días festivos. El director general de Zoom, Eric Yuan, declaró: "El trabajo es la vida". Otras líderes menos conocidas como Stephen Bartlett asegurando a millones de espectadores que el trabajo duro "nunca provoca agotamiento", que el agotamiento es una "idea errónea sobre el trabajo duro".

Otro ejemplo es muy reciente: la CEO Yamini Rangan, líder de HubSpot, ha hablado sobre este tema y afirma que ella no tiene la experiencia habitual de los "miedos dominicales" porque trabaja parte del fin de semana y así no le llega ese momento de shock de pensar en retomar el trabajo el lunes. Sobre su día a día ha contado que suele empezar su jornada laboral sobre las 6 de la mañana y comienza a atender llamadas de trabajo a las 7, una hora más tarde. Dice que trabaja hasta las 11 de la noche.

Los profesionales jóvenes queriendo cambiar

La Generación Z no es como la generación de nuestros padres que priorizaban el trabajo por encima de todo. Les daba igual tener que trabajar muchas horas, si era la orden que se recibía. Pero ya vimos como un joven dejaba su trabajo el primer día precisamente porque pretendía que trabajara 12 horas al día. Algo que no gusta a esta generación que no está tan alineada con la lealtad o la rigidez en la empresa.

Ya hemos visto en diferentes estudios que los jóvenes pueden no dudar a la hora de dejar un empleo, y la inflexibilidad de los jefes tiene un papel fundamental. El hecho de que exista una mala comunicación con procesos que no sean rápidos y eficientes, o incluso si es encuentra una figura inflexible genera malestar. La solución es sencilla: tener a superiores flexibles.

