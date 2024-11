He pedido a ChatGPT el número del Gordo del Sorteo de Lotería de Navidad 2024. Estas son las opciones que ha dado

La Lotería de Navidad es sin duda uno de los sorteos dentro de las Loterías y Apuestas del Estado más importantes. Ya desde agosto la gente puede adquirir cupones que se pueden encontrar no solo en administraciones sino también bares, asociaciones o incluso me lo he llegado a encontrar en la facultad. Pero la gran pregunta es: ¿qué número compro para que me toque? ChatGPT puede darte una ayuda.

El año pasado ya hicimos esta pregunta a la inteligencia artificial y el número resultante se acabó en las administraciones de Elche. Este año hemos querido hacer de nuevo las pruebas para saber el resultado que sale en la generación automática atendiendo a los resultados anteriores.

ChatGPT nos ayuda a elegir un número para la Lotería de Navidad

Hay que partir de la premisa que estamos ante un sorteo completamente aleatorio en la que es imposible conocer que número va a salir al final del sorteo. Cada una de las bolas con los números tiene exactamente el mismo peso para evitar que ninguna de ellas pueda terminar cayendo antes. Pero siempre es interesante saber que piensa la IA si la pusiéramos a comprar un décimo.

Aunque nos hemos topado precisamente con las limitaciones de la inteligencia artificial. Entre sus normas no está la opción de que nos ofrezcan este tipo de resultados, pero a veces podemos jugar con los prompts. En mi caso particular he tenido que usar dos para lograr un resultado. El primero de ellos ha sido "Dime el número más probable que gane en La Lotería de Navidad 2024" obteniendo como resultado el de la siguiente imagen:

Aquí vemos como la IA es realmente conservadora y solo da estadísticas históricas de los sorteos anteriores. Por ejemplo, la terminación más común en 'el Gordo' es el cinco seguido del cuatro y el seis. Pero tenemos que ir un poco más allá. En mi caso con la pregunta "Dime un número atendiendo a esos datos para poder adquirirlo". El resultado que ha dado ya si nos muestra un resultado.

El número por el que apostaría la IA sería el 15640 que fue el número que salió en dos ocasiones diferentes (1956 y 1978). Además, también otros números "que cumplen con la terminación de buena suerte" son el 30545 y el 87405.

En definitiva, dentro de que estamos enfrentados al más puro azar podemos ver que hay un patrón. El dato más curioso que tenemos es precisamente que el 5 es la terminación que más ha salido en el primer premio. Pero al final todas estas predicciones las debemos coger con muchas pinzas.

