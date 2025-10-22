Tras 30 años siendo asesor sobre cómo dirigir empresas, lo designaron CEO de Starbucks y aguantó 17 meses en su cargo

Starbucks está liderada por Brian Niccol, un CEO que ha protagonizado diversas noticias curiosas porque ha tomado medidas radicales con la plantilla, mientras él lleva un vida totalmente diferente.

Por ejemplo, ha exigido la vuelta a las oficinas y él vive en su casa de la playa y va en jet privado (al menos según las informaciones que filtraron los empleados en sus inicios, por la frustración que tenían) a la sede central de la empresa; y ha exigido a sus empleados trabajo duro, después de despedir a mucha parte de la plantilla. Y todo esto siendo uno de los CEO más pagados de Estados Unidos. Pues él fue puesto en el cargo tras el despido del anterior líder de la empresa.

Su anterior director ejecutivo (CEO) fue Laxman Narasimhan, de origen indio y estuvo poco más de un año en la compañía. Narasimhan, quien asumió el cargo en marzo de 2023, fue reemplazado por Brian Niccol, que era director ejecutivo de Chipotle Mexican Grill en agosto de 2024. Lo curioso es que durante décadas fue asesor para grandes empresas.

Su trayectoria antes de Starbucks

Laxman Narasimhan ºººººººº, donde asesoró a empresas de diversos sectores, y posteriormente, en PepsiCo ocupó varios puestos de alto perfil, incluyendo el de director comercial global.

Antes de unirse a Starbucks, Narasimhan fue director ejecutivo de Reckitt, donde se centró en expandir la presencia de la empresa en el comercio electrónico y apoyar a la plantilla durante la pandemia de COVID-19.

También, de acuerdo a Business Standard, se ganó la reputación de priorizar la conciliación de la vida laboral y personal hablando abiertamente de no permitir a sus empleados quedarse en las oficinas más allá de las 6 de la tarde. Esto podría "no estar en sintonía con las exigencias de liderar una marca global como Starbucks", han explicado expertos del sector.

Patinazo hacia la sensibilidad de los clientes

Su salida se produjo tras dos trimestres de pérdidas en Starbucks por la caída en las ventas provocado por el aumento de precios y los boicots promovidos por su supuesta buena relación con Israel en un periodo de genocidio del país contra la población de Gaza.

Y es que no hay que olvidar que Starbucks demandó a su sindicato por una publicación en las redes sociales que expresaba "solidaridad" con los palestinos, lo que provocó llamadas de boicot global. También había constantes quejas sobre el tiempo de espera de los clientes por sus pedidos.

Seis meses previos de preparación

Antes de incorporarse como CEO, este hombre tuvo que pasar seis meses preparándose. Según Forbes, como parte de su formación, Narasimhan obtuvo experiencia trabajando como barista en múltiples ubicaciones de Starbucks en todo el mundo, incluidas Londres, Ámsterdam, Tokio, Beijing, Shanghai y Ciudad de México trabajando medio día detrás del mostrador cada mes.

Al principio sí logró subir las ventas de la gran compañía de venta de cafés. En noviembre de 2023 anunciaba ganancias e ingresos trimestrales del cuarto trimestre que superaron las expectativas de los analistas, impulsados ​​por la fuerte demanda estadounidense de bebidas más caras, lo que provocó un aumento de las acciones de la compañía del 10%.

Imagen | Foto de AK en Unsplash















