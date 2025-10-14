Un barco vasco busca cocinero para una gran travesía. Requisitos: saber cocinar como en el Siglo XVI y querer vivir como hace 500 años

El congreso San Sebastián Gastronomika ha presentado una particular oferta laboral. El museo-astillero Albaola busca una persona para cocinar a bordo de la nao San Juan durante dos meses de viaje entre Pasaia (Euskadi) y Terranova (una isla en la costa este de Canadá).

Pero quien ostente ese cargo tendrá que hacerlo exactamente igual que se cocinaba en el Siglo XVI en los barcos: sin gas, ni vitrocerámica, ni frigorífico...

"Nao ballenera del siglo XVI busca cocinero para singladura entre Pasaia y Terranova. Las personas interesadas pueden dar su nombre al escribano del barco", fue lo que anunciaron hace unos días en la segunda jornada del mencionado congreso que acogió el Kursaal de Donostia. Cabe decir que la travesía durará unos 2 meses y será para el año 2027.

Cómo es la oferta laboral

Por lo que han anunciado los responsables de la futura aventura transatlántica en el evento Gastronomika y recogen los medios regionales, el cocinero del San Juan tendrá que guisar para una tripulación formada por unas cuarenta personas y el principal requisito necesario para enrolarse será "la motivación".

Y es que, como vivirán exactamente igual que en un barco de hace 500 años, no dispondrán de duchas, ni de papel higiénico para la higiene diaria y tampoco de bártulos que ayudan a la cocina en este siglo.

También han adelantado más datos sobre lo que se espera. Y es que recordaron que la gente comía "lo que pescaba" y en eso tendrá que centrar su función el personal de cocina del barco. Xabier Alberdi, historiador de Albaola, explicó a los asistentes al evento, en una videollamada, que en el siglo XVI "el fogón era una caja de hierro llena de arena, donde se disponían los utensilios de cocina". Las herramientas: parrillas, espetones, calderos de cobre.

Y añadieron que "la base principal iba dentro de la bodega, en barriles. La bebida era la sidra, cientos de barriles, aunque también llevaban txakoli y diferentes vinos" y llevaban un pan de doble cocción que llamaban bizcocho (del latín ‘bis coctus’). Y otro pan deshidratado que llamaban galleta, parecido al ‘sopako’ actual, porque así aguantaba más", según ha explicado Alberdi.

No sólo los cocineros han trabajado como antaño

También recordaron en el evento gastronómico que hace 500 años los barcos que cruzaban largas distancias como el San Juan también llevaba otros productos de bodega muy útiles: "La mayoría eran productos secos, legumbres como habas y guisantes, sardinas saladas, tocino, aceite… productos no perecederos. Cada marinero llevaba además sus propios caprichos en vasijas".

No solamente los cocineros deben amoldarse al Siglo XVI. Como explican desde el Museo, "con el mismo rigor científico que se investigó el San Juan durante 30 años, ahora, en la construcción de su réplica, se utilizan los mismos materiales encontrados en el pecio y trabajados de igual manera, artesanalmente y respetando el proceso histórico de construcción".

Historia de un barco patrimonio de la UNESCO

Los responsables del Museo explican que, tras ser construido en Pasaia (una localidad de la parte nororiental de la comarca de Donostia, en la provincia de Guipúzcoa), el "ballenero San Juan es un ejemplo de los primeros buques de carga transoceánicos que surcaban los océanos desde el País Vasco hacia Terranova".

El San Juan fue un ballenero de tamaño mediano, de 200 toneladas, que se construyó en 1563 en la bahía de Pasaia. Era un orgullo de la industria marítima vasca pero el buque se hundió en la costa de Canadá, en Red Bay, en el año 1565.

Hay que recordar que esto sucedió apenas unas décadas después de que Cristóbal Colón llegase a lo que ahora conocemos como el continente americano, también en barcos, con muchas otras personas. El barco vasco Podía transportar casi mil toneles de aceite de ballena, 60 marineros y cinco barcas balleneras. Como recoge Xataka, a mediados del XVI, la industria ballenera vasca era una potencia mundial en Europa.

Cuando las personas patrocinadas por los llamados Reyes Católicos descubrieron que había mucha vida y terrotorio más allá del Atlántico, también desde el País Vasco quisieron poner bases en el continente americano, como esta de Terranova, que ahora pertenece a Canadá.

Más de 400 años después el equipo de arqueología canadiense de Parcs Canada lo encontró e investigó en una excavación submarina. Tras más de treinta años de estudio, es el buque mercante del siglo XVI que mejor se conoce y se ha convertido en el icono que simboliza el Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO.









