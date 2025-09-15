HOY SE HABLA DE

Canadá multará con hasta 64.000 euros a las empresas que hagan ghosting a los candidatos para cubrir puestos de trabajo

El ministro de Trabajo de Ontario comentó que es simplemente cortesía informar a los solicitantes cuando no obtienen el trabajo

El ghosting laboral se está convirtiendo en un grave problema para las personas en busca de trabajo. Un profesional hace una entrevista con una empresa y esta decide no avisar de que no está seleccionado mientras la persona está a la espera para ver si busca más vacantes o si debe organizar su vida en torno a ese puesto. 

Hemos visto este tema a menudo en Genbeta y probablemente todos conozcamos a personas que lo han sufrido recientemente. Pues en Canadá quieren ponerle freno a esto de forma tajante. Tanto que el ghosting de candidatos podría costarle a una empresa hasta 100.000 dólares canadienses, unos 64.000 euros. 

Concretamente, los legisladores de Ontario, Canadá, están tomando medidas para frenar esto. A partir del 1 de enero de 2026, las empresas en Ontario con al menos 25 empleados deberán informar a los candidatos sobre el estado de su solicitud dentro de los 45 días posteriores a la entrevista de trabajo. 

Avisar del uso de IA en los procesos de selección

Los empleadores también deberán revelar si se está cubriendo una vacante y si se utiliza inteligencia artificial para evaluar y seleccionar a los candidatos, algo que cada vez se está haciendo más común, no sin problemas en su implementación. 

El ministro de Trabajo de Ontario comentó que es simplemente cortesía informar a los solicitantes cuando no obtienen el trabajo. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio para brindar transparencia a un proceso de contratación que, según muchos solicitantes, presenta deficiencias, y que podría transformar la forma en que las empresas anuncian las vacantes, gestionan la cartera de candidatos y utilizan la IA. 

Hay medios que han publicado que en Estados Unidos se está considerando una legislación similar. Por ejemplo hay una propuesta de ley a este respecto en Nueva Jersey. 

