Prefiero el paro que hablar con una IA: las empresas pueden perder talento si en la contratación ponen a la gente a hablar con bots

Es común ahora ver a la gente usar las redes sociales y plataformas como Reddit para contar cómo se han tenido que enfrentar a procesos de selección tremendamente largos; a entrevistas de trabajo y preguntas absurdas; o a empresas poco claras en todo el proceso de reclutamiento; o cómo fueron rechazados de una forma autómatica y poco respetuosa.

Otra queja cada vez más común es que, a la hora de entrevistarse con la empresa que les interesa para trabajar, quien estaba al otro lado no era una persona, sino un robot o una chatbot. Es ampliamente sabido, además, que para filtrar las candidaturas se usa IA y eso no siempre trae buenos resultados.

A pesar de estar desempleados, varios profesionales han hablado con el medio Fortune a este respecto afirmando que se niegan a atender llamadas con bots, calificándolo de "indignidad añadida" y consideran que es una señal de alerta para la cultura empresarial.

Qué sienten las personas

En un proceso que ya puede ser duro de base, la búsqueda de nuevo empleo, la incertidumbre, presentarte ante una empresa que va a juzgar tus aptitudes, se suma que hay gente desempleada que declara sentirse confundida o directamente abatida cuando los bots sin rostro se unen a las llamadas en procesos de reclutamiento.

“Buscar trabajo ahora mismo es tan desmoralizante y agotador que someterse a esa humillación añadida es ir demasiado lejos”, estas son las palabras de Debra Borchardt, escritora y editora experimentada que lleva tres meses buscando trabajo y se encontró que, tras pasar un par de procesos con una empresa, tuvo que entrevistarse con un bot.

La profesional cuenta cómo las cosas se complicaron en un proceso cuando el entrevistador robótico repasó su currículum, pidiéndole que repitiera todas sus experiencias laborales en cada empresa de la lista. La llamada fue impersonal, irritante y la experta afirma que le dio pereza. Decidió terminar la entrevista en menos de 10 minutos, tras la tercera pregunta se fue. No quería seguir hablando con una máquina ni trabajar en una empresa si el responsable de Recursos Humanos ni siquiera tiene tiempo para hablar sus potenciales trabajadores, como ella ha explicado.

Allen Rausch, un redactor técnico de 56 años que trabajó en Amazon y Electronic Arts, lleva dos meses buscando trabajo y ha contado su experiencia. En su búsqueda de nuevas oportunidades, se sorprendió al encontrarse con entrevistadores con IA, fue en tres ocasiones para trabajos distintos. Todas las reuniones duraban hasta 25 minutos y presentaban dibujos animados con voces femeninas. Formulaban preguntas básicas sobre su carrera profesional, incluyendo un repaso de su currículum y detalles de la vacante, pero no respondían a ninguna de sus preguntas sobre la empresa o la cultura laboral de la compañía.

Alex Cobb, un profesional que ahora trabaja en una empresa energética británica también se encontró con un entrevistador de IA hace varios meses buscando un nuevo puesto. Considera que los entrevistadores de IA son "extraños" y, en última instancia, ineficaces a la hora de evaluar a fondo a los candidatos humanos. La experiencia le dejó un mal sabor de boca, hasta el punto de que Cobb no buscará entrevistas supervisadas por IA en el futuro. Dice que si buscara trabajo y se enterase por las reseñas de que una empresa usa IA, pasaría del puesto: "Me hace sentir que no valoran mi aprendizaje y desarrollo. Me hace cuestionar la cultura de la empresa: ¿van a recortar puestos de trabajo en el futuro porque han descubierto que los robots ya pueden reclutar personas? ¿Para qué más lo van a externalizar?"

La experiencia para algunos solicitantes de empleo ha sido tan mala que hay gente que afirma renunciar por completo a las entrevistas realizadas por IA. Los candidatos comentan a Fortune que los entrevistadores con IA les hacen sentir poco apreciados, hasta el punto de que prefieren dejar pasar posibles oportunidades laborales, argumentando que la cultura de la empresa no puede ser excelente si los jefes humanos no se toman el tiempo para entrevistarlos.

Qué alegan desde RR.HH.

Pero los expertos en RR. HH. argumentan lo contrario: dado que los entrevistadores de IA pueden ayudar a los gerentes de contratación a ahorrar tiempo en las primeras rondas de llamadas, los humanos tienen más tiempo para tener conversaciones más significativas con los solicitantes cuando el proceso está más avanzado.

Por su parte, muchos equipos de recursos humanos afirman que es la única manera de gestionar a miles de solicitantes. Una de las empresas que ha hablado de esto es Google. Al parecer, ante la gran cantidad de CVs que le llega a la compañía, Google lleva un tiempo utilizando un algoritmo en sus contrataciones. La división de computación en la nube de la empresa, por ejemplo, ha estado utilizando la IA desde hace un año para mejorar sus procesos de criba e incorporación de candidatos.

“Se están volviendo más comunes en la fase inicial de selección porque pueden agilizar la contratación a gran escala”, explica Priya Rathod, editora de tendencias laborales de Indeed (empresa que también acaba de integrar la IA en sus procesos). Ella afirma que lo están viendo sobre todo en contrataciones a gran escala, como atención al cliente, comercio minorista o puestos tecnológicos de nivel inicial, con el objetivo de las empresas de "para ser más eficientes y ahorrar tiempo".

Por ejemplo, la empresa Braintrust, tiene un sistema de un bot sin rostro con una voz natural. El director ejecutivo de la empresa afirma que los solicitantes que utilizan la tecnología están, en general, satisfechos con su experiencia, y sus clientes, responsables de contratación, también están entusiasmados. Según sus palabras: "Realiza 100 entrevistas, entrega las 10 mejores al gerente de contratación y luego el humano toma el control", y es que considera que "la IA es buena para la evaluación objetiva de habilidades; diría que incluso mejor que los humanos. Pero cuando se trata de la adaptación a la cultura, ni siquiera intentaría que la IA lo hiciera”.

Imagen | Foto de Resume Genius en Unsplash

En Genbeta | Le despidieron con una carta hecha con inteligencia artificial. Para el juez es “impresentable” y lo declaró improcedente