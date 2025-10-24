Las deportaciones y detenciones a inmigrantes en EEUU tienen una consecuencia para los empresarios: faltan ocho millones de trabajadores

Más de 100 empresarios se han plantado en el Congreso de Estados Unidos como protesta por las medidas salvajes que el Gobierno de Donald Trump toma contra los inmigrantes. Quieren hablar con diversos congresistas frente a las deportaciones y detenciones masivas de la Administración de Donald Trump, que les está dejando sin mano de obra. El objetivo es reunirse con legisladores varios.

Y es que, aunque una máxima del mencionado presidente, como está pasando con muchos representantes de ultraderecha, también en España, con varios adaptando su política desde EEUU a nuestro país, ha sido culpar a la inmigración de los problemas del país y organizar constantes redadas para encerrarlos y meterlos en cárceles y otros centros de detención o para deportarlos, el norte global sostiene su economía gracias a la variada mano de obra de las personas jóvenes. Muchas locales y muchas inmigrantes.

Ya hemos visto que el crecimiento que se ha registrado en España y en Europa en términos económicos en estos años ha sido gracias a la mano de obra inmigrante y a la creación de negocios por parte de las personas llegadas de otros países.

Consecuencias de estar sin mano de obra por la expulsión a los inmigrantes

En Estados Unidos el sistema laboral ya comienza a vivir las consecuencias de esto. The American Business Immigration Coalition (ABIC), una coalición bipartidista que aglutina a más de 1.700 directores ejecutivos, propietarios de empresas y asociaciones comerciales estima que hay ocho millones de empleos sin cubrir en todo el país.

A la inflación y la subida de precios de productos básicos que han llevado los aranceles, esta nueva información explica que la falta de mano de obra también acaba “aumentando los precios en la economía, desde alimentación hasta materiales de construcción y limitando el acceso a productos diarios y servicios para los americanos”.

En la web oficial se puede ver que la junta directiva del colectivo está formada en su mayoría por hombres blancos, aunque afirman que, más allá del discurso excluyente que va ganando tracción para lograr votaciones, "los inmigrantes impulsan la innovación, el emprendimiento y el crecimiento económico".

"Los inmigrantes tienen un 80% más de probabilidades que los ciudadanos nativos de iniciar un negocio y la mitad de todas las empresas respaldadas por capital de riesgo en Silicon Valley tienen al menos un fundador inmigrante", afirman desde esta coalición.

ABIC Action "es un grupo de líderes empresariales y directores ejecutivos que abogan por soluciones de inmigración de sentido común para ayudar a fortalecer la economía de EE. UU. y las familias estadounidenses", explican en su web.

Millones de empleos sin cubrir

Además de que hay gente siendo arrestada y encerrada de manera masiva por el ICE (que también ha limitado a los miembros del congreso sus visitas a los centros de detención para comprobar que cumplen la ley), explican desde este colectivo que el miedo a acudir al trabajo y ser detenido por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) hace que muchas personas inmigrantes hayan decidido dejar trabajos donde puedan estar más visibles o cerca de las redadas.

Por ello, los empresarios reportan que trabajadores el campo, fábricas y servicios de muchos sectores se han quedado sin sus empleados. Por primera vez desde el año 2010, la mano de obra falta de manera muy notable en el país, de acuerdo a la coalición.

Al mismo tiempo ya hemos visto que esa ola reactiva lleva a muchos profesionales a decidir no ir a otro país a por nuevas oportunidades, lo que está llevando a que el talento nómada global prefiera no mudarse, lo que afecta a los países que sostienen políticas antiinmigración.

