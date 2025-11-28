Despiden a una mujer que estaba de baja por ir a un concierto: "tengo derecho a salir, nadie me dijo quédate en tu casa"

Estos días está siendo muy polémico el caso del despido a una trabajadora que, estando de baja, fue a un concierto de música y eso acabó en despido. En Genbeta ya hemos analizando qué dice la ley española en cuanto a llevar una "vida normal" cuando un trabajador está de baja laboral y también qué puede llevar a que la empresa tenga el derecho a despedir a alguien de baja. Un tema que no siempre está del todo claro y que puede variar según las circunstancias.

En el caso de esta mujer, llamada Laura, ella ha contado su historia en diversos medios para denunciar lo que considera una injusticia: su despido. Había tenido un accidente y se hizo daño en una pierna mientras trabajaba. Fue al médico y le impuso una baja laboral y le recomendó reposo absoluto por 7 días y que comenzara poco a poco a mover la pierna. Ella explica que una de las cosas que el médico le pidió fue que no condujera.

Una fotografía en redes sociales

Ella cuenta que en el día seis, alguien la invitó a un concierto. La fue un amigo a recoger a casa para llevarla en su coche y en el concierto estuvo sentada, según relata. De hecho, ni siquiera estuvo entre el público, sino en el backstage, invitada por el cantante del encuentro.

También subió a sus redes sociales una fotografía del evento y es que ella comenta que, como trabajo secundario, más allá de su empleo del que estaba de baja laboral, realiza presentaciones de eventos varios y si subió la fotografía con el cantante fue para tener visibilidad de su labor.

"Yo, aparte de mi trabajo, me salen trabajos puntuales presentando conciertos y eventos que cuando me toca me dan de alta", ha explicado la mujer. En este caso no estuvo de fiesta en el concierto, sino que el cantante la invitó y le permitió estar en el backstage. Su objetivo era poder tejer redes con el artista para poder hacerle a futuro una entrevista.

Laura, como muchas otras personas en España en la actualidad, tiene más de un empleo y ella misma ha dicho que "con un trabajo no se vive hoy en día en España". También comentó que lleva 15 años como pluriempleada, cotizando doble, lo que le quita "un montón en Seguridad Social, porque con un trabajo no puedes vivir", de acuerdo a sus palabras.

Para despedirla, su empresa le comentó "que era un despido por falta de fondos, pero también dice que le lanzaron una indirecta diciendo: "Así le puedes seguir dedicando tiempo a Instagram", como explicó en televisión.

"Nadie me dijo que me quedase en casa"

Ella, además, se defiende de este modo: "las bajas tienen que ser como las incapacidades, hay veces que te pueden incapacitar para un trabajo, pero eso no quiere decir que estás incapacitada para todos los trabajos". También explica que ella tiene derecho a salir, que nadie le dijo que tuviera que quedarse metida en su casa todo el tiempo.

Comenta que ha llegado a tener 3 trabajos en algunos momentos de su vida, cotizando por 90 horas en una semana y ahora se lamenta de que la echen estando de baja, cuando en toda su carrera laboral no se ha tomado bajas.

Lo bueno es que dice que ya ha encontrado otro empleo y donde le pagan más por hora que en el lugar de donde la despidieron.

