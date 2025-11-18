Una empresa surcoreana integra IA y, en vez de despedir, ofrece a sus empleados "retiros voluntarios". Sus clientes llaman al boicot

En vez de despedir, las empresas buscan en ocasiones alternativas para recortar plantilla sin tener que pagar la indemnización que va de la mano de los despidos. Sabemos y está confirmado por directivos que los estrictos mandatos para volver a las oficinas tras años de teletrabajo en muchas ocasiones fue para deshacerse de personal y muchas lo lograron, pero otras no. Otra modalidad también es la de pedir a los trabajadores que se vayan voluntariamente.

Google lo hizo hace unos meses. Se filtró un documento interno que los directivos enviaron a los trabajadores ofreciendo "retiros voluntarios", es decir, irse de la empresa por su propio pie.

Nick Fox, directivo de la empresa liderando el área de búsquedas y publicidad, envió una carta a su equipo que decía que: "Quiero ser muy claro: si estás entusiasmado con tu trabajo, lleno de energía por la oportunidad que se te presenta y rindes bien, espero de verdad (¡de verdad!) que no aceptes esto. Tenemos planes ambiciosos y mucho que hacer". Y que los que no estén entusiasmados se pueden ir.

Pues hoy tenemos la historia de una empresa de videojuegos de Corea del Sur que ha integrado inteligencia artificial para llevar a cabo ciertas tareas y, tras esto, ha dicho a su plantilla que pueden irse los trabajadores voluntariamente. Concretamente, la editorial surcoreana Krafton anunció el mes pasado su transformación en una empresa centrada en la IA y ahora está reduciendo su plantilla mediante un programa de bajas voluntarias. A todo esto, veremos que los gamers están pidiendo un boicot.

Grandes ingresos y un boicot

Es chocante que esta medida se produce tras los excelentes resultados obtenidos por la compañía en su último trimestre fiscal y el anuncio de importantes inversiones de más de 100 mil millones de wones en el mercado indio y en el sector de la IA, según informó Business Korea. La editorial, conocida por títulos como inZOI, Subnautica y PUBG, asegura que este programa no implica despidos.

"El objetivo principal es apoyar a los empleados para que diseñen de forma proactiva su estrategia de crecimiento y afronten nuevos retos, tanto dentro como fuera de la empresa, en la era de la transformación digital" fueron las palabras de un representante de la compañía, añadiendo que "la empresa tiene previsto apoyar a los empleados para que decidan de forma autónoma si continuar con el cambio internamente o expandirse externamente".

En Reddit esto ha levantado ampollas de sus gamers. Algunos están llamando a un boicot cuanto antes y otros consideran que la medida es un suicidio de la empresa o acabando con buenos estudios e ilustradores en este proceso.

No hay que olvidar cuando Wizards of the Coast, la marca detrás del juego de cartas "Magic: The Gathering", y muy valorada por sus seguidores por las buenas ilustraciones creadas por artistas, fue el centro de la polémica cuando sus seguidores descubrieron que la empresa les estaban mintiendo y que la firma ha estado usando la inteligencia artificial en sus diseños.

Plan de una IA para la creatividad

"A partir de hoy, Krafton automatizará el trabajo centrado en la IA agentiva", declaró el CEO Kim Chang-han. "Comenzaremos de lleno con un sistema de gestión centrado en la IA, donde los miembros se enfocarán en actividades creativas y en la resolución de problemas complejos".

La compañía también congelará las contrataciones, "excepto en organizaciones que desarrollan propiedad intelectual (PI) original y personal relacionado con la IA", según explicó el director financiero Bae Dong-geun durante una reciente conferencia sobre resultados, añadiendo que "en lugar de reducir costes mediante la Prioridad a la IA, la productividad individual debe aumentar a nivel de toda la compañía".

Según un informe del organizador del Tokyo Game Show, más de la mitad de las compañías japonesas de videojuegos utilizan IA en el desarrollo.

