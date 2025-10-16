Las empresas tech del mundo quieren contratar ingenieros en España. Luego se topan con la letra pequeña

Mientras el teletrabajo escasea ya que las empresas han decidido meter a sus tabajadores en las oficinas, muchos estudios alertan de que las empresas que se mantienen abiertas al teletrabajo tienen la oportunidad de atraer a los mejores talentos de todo el mundo, puesto que muchos son los profesionales que quieren la libertad que da este formato.

Ahora, gracias a una conversación pública en las redes sociales, ahora sabemos qué les frena (o qué dicen que es lo que les frena). Según cuentan, hay algo muy inherente al sistema español que dificulta que las multinacionales contraten en España. Un desarrollador español le comentó al CEO y al CTO de Vercel (una plataforma de desarrollo y despliegue web especializada en aplicaciones frontend) algo que le choca de su sistema de contratación.

Explica que, aunque él recordaba que su empresa tenía gente española trabajando, siempre que quiso buscar vacantes para enviar su CV se ha encontrado que España no aparece como países en donde contrataría, sino que está Alemania y el Reino Unido y quiere saber por qué sucede esto. Y ahí "abrió un melón".

"Una dificultad enorme contratar"

Lamentablemente, tuvimos que salir de España; era increíblemente difícil contratar personal y expandir nuestra empresa allí. ¡Lo intentamos!

Estas fueron las palabras de Guillermo Rauch, CEO de Vercel, en la red social X y como respuesta al programador español. Él mismo comenta que actualmente trabaja para una empresa intermediaria y afirma que "ha sido un fastidio para ambas partes" toda la gestión de contratar al español. Dice que su plan es solicitar empleo directamente en empresas estadounidenses y que quiere investigar cómo lograrlo.

Además, dice que ha pensando en buscar una LLC en el país del norte de América. Una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) es la forma específica de una sociedad de responsabilidad limitada en Estados Unidos. Se trata de una estructura empresarial que combina la tributación indirecta de una sociedad colectiva o empresa unipersonal con la responsabilidad limitada de una corporación y son conocidas por la flexibilidad que ofrecen a los empresarios.

Qué es un establecimiento permanente

Sin embargo, David Bonilla, fundador de Manfred, ha entrado al trapo para explicar que no sabe a qué se refiere el CEO de Vercel pero que hay que tener en cuenta que "nuestra legislación laboral e impuestos no son muy diferentes que los de Francia o Alemania".

"Contratar en remoto laboralmente en España es imposible si no tienes una filial, así que, tienes que utilizar intermediarios (como Deel o Remote) o contratar a la gente como (falsos) autónomos o SLs... y eso tiene un riesgo más allá del laboral", explica Bonilla. Si a una empresa la declaran como 'establecimiento permanente' existe la obligación de tributar en España los servicios que proporciones en el país.

Entonces, en este caso, de una empresa de software que contrata gente en remoto, cuando cuenta con "cierto número de personas contratadas en remoto (con intermediarios, en modo autónomo o lo que sea), la posibilidad de que Hacienda determine que tienes 'establecimiento permanente' en España crece exponencialmente...", explica el experto en contratación.

Bonilla explica que todo esto puede ser un lío para empresas tecnológicas medianas. No porque no quieran pagar impuestos aquí, sino porque no tienen estructura ni procesos para gestionar facturaciones internacionales.

Según Bonilla, "el problema no es con el empleado, sino de riesgo fiscal. Que te obliguen a tributar no los salarios sino las ventas originadas en dicho territorio". En la práctica, si una empresa tiene trabajadores en muchos países y hay que tributar y liquidar impuestos en cada uno de esos países es donde reside la complicación.

Países con regulación más laxa

Como recogen desde Xataka, a 'grosso modo' podemos decir que las dificultades que señalaba el CEO de Vercel para su despliegue en España es que, para contratar a una sola persona en España y en remoto, necesitan cumplir con los mismos requisitos que para contratar a 1.000 empleados.

Esta política fiscal y laboral es mucho más laxa en países como Estados Unidos, Reino Unido o India, por eso es mucho más habitual que las grandes empresas tecnológicas contraten a programadores y empleados remotos en esos mercados.

