España bate todos los récords de bajas laborales y no es por pereza: estos son los problemas por lo que duplicamos la media de la UE

El director de la Fundación Civismo, Albert Guivernau ha hablado hoy de un asunto que lleva tiempo siendo noticia en el mercado laboral de España. Y es que, en el país, "son 1,5 millones de personas los que cada día no van a su puesto de trabajo", explicó en una entrevista de radio con Onda Cero, todo según sus números.

Afirmó que "es como si toda la ciudad de Barcelona dejase de trabajar" y también afirma que en 2013 el país estaba a la par de la media europea. Estas palabras tan alarmantes de este hombre se han hecho virales en medios de comunicación y es que necesitan mucho contexto para saber qué hay detrás.

No es simplemente que un trabajador se levante, no vaya a su puesto y tenga el permiso de hacer algo así sin consecuencias, ni mucho menos, aunque muchos lo hayan puesto así sobre la mesa como debate a raíz de las declaraciones radiofónicas. Hay factores sociales que derivan en estas cifras.

Veremos que una de estas causas es que la población en España está muy envejecida y, a más trabajadores mayores (la edad de jubilación sigue en ascenso), más enfermedades que pueden darse u otros problemas.

Población envejecida y altos niveles de estrés

Según cifras oficiales recogidas hace unos meses, la mayoría de esas bajas son de personas mayores de 55 años, aunque es cierto que en todos los grupos de edad han aumentado las bajas laborales en los últimos años de una manera considerable. Con más del 50,1% de las personas ocupadas superando los 45 años, un aumento de 10 puntos en la última década, según la Encuesta de Población Activa (EPA).

Esto se une al tipo de trabajo que abunda en España por su sistema económico. La salud mental por los altos niveles de estrés en nuestro país también está jugando malas pasadas. En la web laboral pensiones también aluden a una saturación de la sanidad pública, además del estallido de los problemas de salud mental y cierto cambio generacional, entre otros.

Dolores que empeoran con la edad

La fundación Más Humano ha analizado con diversos expertos este asunto. Por un lado, Olga Merino Suárez, experta en psicología y salud laboral con una larga trayectoria en FREMAP, una mutua, explica que sobre las causas más habituales de absentismo, suele haber temas de incapacidad temporal, permisos retribuidos y previsibles y luego existe el absentismo no justificado, imprevisible y que supone una importante alteración para las empresas.

Merino ha hecho referencia a las patologías musculoesqueléticas como la principal causa. Por otro lado, los problemas de salud mental: “según los datos que nos llegan del sistema público de salud, el 80% son procesos de ansiedad, estrés, y trastornos adaptativos", es decir, la forma con la que abordamos y hacemos frente a las dificultades del día a día.

De acuerdo con Europreven, una empresa de prevención de riesgos laborales, los trastornos musculoesqueléticos son la principal causa de bajas laborales en España. Estas afecciones afectan a los músculos, huesos, tendones y articulaciones, y están relacionadas con actividades físicas exigentes, posturas inadecuadas y movimientos repetitivos. Ahí se recogen lumbalgias, cervicalgias y tendinitis y lesiones por sobrecarga.

La juventud no e avergüenza de hablar de salud mental

Por su parte, Pablo Marina, responsable de Salud y Bienestar de Banco Santander en el mismo encuentro hablaba de que las causas de baja que identifican como las más comunes, destaca las relacionadas con traumatología, enfermedades de mayor severidad y enfermedades crónicas. También influyen los problemas de salud mental, donde ha destacado que, si bien antes también existían, estaban más ocultos.

Ya hemos visto que las generaciones jóvenes no tienen problemas en hablar de un tema que los mayores tendían más a ocultar por vergüenza y el estigma que existe. Esto también puede explicar que más personas puedan acceder a bajas por estos problemas mientras que tradicionalmente los trabajadores escondían estos problemas, por lo que el personal sanitario no lo podía identificar fácilmente.

