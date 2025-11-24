"Está muy mal que te vayas a tu hora": alguien publicó "hagamos un hilo de jefes tóxicos" y los trabajadores se desahogaron

La gente está compartiendo en foros como Reddit problemas que viven en sus entornos laborales y algunas generan mucha polémica y otras muchas mofas. Y también en español.

Hay un canal llamado "Pesadillas laborales" donde personas tanto de España como de países de América Latina comparten historias de sus empresas y jefes y normalmente reciben apoyo de otras personas viviendo situaciones similares o ideas para confrontar injusticias.

Recientemente alguien publicó: "Hagamos un hilo de jefes tóxicos, quiero leer vuestras experiencias" y de ahí salieron muchas historias que merece la pena recoger: forzar a los trabajadores a echar muchas más horas sin cobrarlas; robos en los pagos de la nómina o incluso insultos.

"Falsificaba las nóminas para quedarse dinero"

"Tuve una jefa que falsificaba las nominas para ella quedarse una parte de nuestro sueldo", explica una mujer. Por otro lado, un español que vivió en Alemania cuenta de un jefe alemán que hacía fotos a las mesas del equipo a las 20.30 de la noche y la mandaba por email a los mismos empleados para decir que nadie se esta esforzando.

Hay diversas historias en centros de llamadas o 'Call centers'. Una persona cuenta que trabajó en el servicio técnico de una "conocida compañía de fibra" donde medían el tiempo que la gente pasaba en el baño y si echaba unos minutos de más tenían que recuperar el tiempo de más que estaban sentados en el WC.

"Mi récord de llamadas atendidas fueron 98 en 8 horas... Y no lo digo con orgullo sino como ejemplo de explotación laboral". Y añade esta persona que "durante el despliegue de fibra atendía a los técnicos instaladores y teníamos que registrar la información del instalador, lanzar las pruebas de velocidad y hacer la encuesta de satisfacción al cliente en menos de 5 minutos o si no empezaban los gritos".

"A mi me sentaron una vez y me dijeron, 'está muy mal que te vayas a tu hora, todos tus compañeros se quedan mucho más' y, teniendo horaria de oficina, era frecuente trabajar hasta las 2 de la mañana" comenta otra persona.

Otra mujer cuenta que trabajó en una tienda de una marca de lujo durante un año donde la encargaba accedía a las cámaras de seguridad para vigilar a las trabajadoras: "Cuando no estaba en la tienda, se dedicaba a escuchar conversaciones y a interpretar lo que veía como le daba la gana.

Además, solo contrataba a personas de países de fuera de España pero luego les hacía comentarios racistas como decir que una trabajadora cubana tenía “el acento de un perro cuando ladra”, le dijo a una argentina que “los argentinos son muy sindicalistas”. La persona cuenta que a ella le prohibió que la llamaran por su nombre porque ella decía que “no era un nombre español”.

Imagen | Foto de Bernd 📷 Dittrich en Unsplash

En Genbeta | Si no tienes más privacidad navegando es porque no quieres: cómo configurar el navegador y las extensiones para que no te rastreen



