Un jefe se creyó con el derecho de pedir a los trabajadores que no hablaran de sus sueldos. Hasta que le dieron con la ley en la cara

La gente está compartiendo en foros como Reddit problemas que viven en sus entornos laborales y algunas generan mucha polémica y otras muchas mofas. Hoy vamos a recordar la historia de un jefe que amenazó a sus empleados con represalias cuando se enteró de que su equipo andaba compartiendo información sobre sus salarios para darse cuenta de que había importantes diferencias en los pagos a unos y a otros. Lo que él parecía no saber es que su petición era ilegal.

La información la comparte el empleado que le calló la boca al jefe recordándole la ley. En un mensaje con tono informal, el jefe comentó: "Hola, chicos. Quería comunicarme con el grupo" para decir que se encuentra "luchando" con la falta de profesionalidad de alguien de la plantilla. Afirma que no sabe quién es esa persona pero que le está dando problemas.

En su mensaje, el jefe comenta que cuatro personas diferentes le han escrito para cuestionar por qué hay personas que están ganando más sueldo a final de mes que otras.

"No habléis más sobre lo que os pagan"

"Esto tiene que terminar. Hay muchas razones por las que a alguien se le ofreció una cantidad en lugar de otra y que esta información se comparta por todos lados, causa problemas para mí y para otros", añade.

Para concluir dice que se disculpa por la dureza del mensaje pero ordena: "Por favor, no habléis más sobre lo que os pagan. Es una política. Sé que todos habláis entre vosotros pero esta información debe mantenerse en privado entre tú y (nombre de la empresa)".

Quien comparte esa captura de pantalla del mensaje del jefe ha tapado el nombre de la compañía que el jefe sí que menciona.

Una decisión ilegal

A este mensaje, el trabajador que ha compartido la historia le respondió a su jefe para recordarle que lo que les estaba pidiendo es ilegal. Lo más chocante de todo es que el jefe se muestra incrédulo: no conoce la ley que rige para las empresas y dice no saber a qué se refiere el empleado con que algo es ilegal.

Entonces, el trabajador le recuerda que en Colorado, el estado donde se ubica la compañía, un empleador no puede prohibir a los trabajadores hablar de sus salarios por la ley de transparencia que rige a este respecto: la llamada en inglés Equal Pay for Equal Work Act.

En los comentarios que la gente ha dejado ante esta historia muchas son las personas que afirman que en su experiencia en el mundo empresarial, esto es común. "La mayoría de mis supervisores, gerentes, jefes y personal de nóminas nunca han leído ninguna ley relacionada con mi empleo y salario", dice uno y muchas otras personas comentan haber vivido casos similares.

En gerente reconoció su ignorancia

De todos modos, el gerente reconoció su "ignorancia" respecto a este tema y pidió disculpas. Algo que muchas personas han valorado positivamente, porque se ve que han tenido jefes incapaces de reconocer sus errores o que, al contrario de ello, se mostraban a la defensiva.

Reddit se ha convertido en un lugar donde las personas comparten historias interesantes sobre abusos laborales o problemas en su entorno de trabajo. Por ejemplo, se ha usado para alertar de las "red flags" que pueden hacernos saber durante una entrevista que el trabajo será horrible.

También se pueden encontrar historias de ataques personales y fuera de tono por parte de jefes; o sobre procesos de selección interminables o discriminatorios; y también casos de venganzas a empresas abusivas que mucho gustan a los usuarios de la comunidad.

Imagen | Foto de Marek Studzinski en Unsplash

